Σχέσεις: Οι πέντε «κανόνες» της φιλίας

Στο τέλος της ημέρας (ειδικά μιας δύσκολης), δεν υπάρχει πιο πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο από τη φιλία. Είναι οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο και την απόσταση, που μένουν δυνατές ακόμα κι όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν. Οι καλοί φίλοι ξέρουν να δίνουν χρόνο όποτε το χρειάζεστε, σας αγαπούν το ίδιο όταν είστε στα «κάτω» και στα «πάνω» σας και είναι δίπλα σας στα καλά και στα άσχημα.

Ακόμα κι αν η ζωή μπαίνει εμπόδιο στις συχνές επαφές, οι πραγματικοί φίλοι μπορούν να ξεκινήσουν από… «εκεί που το είχαν αφήσει», ακόμα κι αν κάνουν μήνες ή και χρόνια να μιλήσουν. Η σύνδεση παραμένει ίδια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα της επικοινωνίας. Η αμοιβαία στοργή και ο σεβασμός είναι τα χαρακτηριστικά που την επιβεβαιώνουν και την διασφαλίζουν.

Οι φιλίες χρειάζονται…

Ακολουθεί μια λίστα με πέντε απλούς και σαφείς κανόνες που όχι μόνο αποτελούν τα θεμέλια της υγιούς φιλίας αλλά θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις φιλίες σας αναλλοίωτες στον χρόνο:

…Υποστήριξη, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια

Όλοι χρειάζονται ένα δίκτυο υποστήριξης — και οι φιλίες αποτελούν το θεμέλιο των συστημάτων κοινωνικής υποστήριξης. Η αμοιβαιότητα είναι ζωτικής σημασίας— να είστε εκεί γι’ αυτούς, ώστε να είναι εκεί και εκείνοι για εσάς, όποτε τους χρειαστείτε.

Χωρίς εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αυθεντικότητα στη φιλία. Για αυτό, μιλήστε ανοιχτά στους φίλους σας και ενθαρρύνετέ τους να κάνουν το ίδιο. Ακούστε προσεκτικά, δείξτε συμπόνια, προσφέρετε λύσεις, όποτε το χρειάζονται και αφήστε την κριτική.

…Ενεργητική ακρόαση

Ορισμένες φορές, μπορεί να μην ακούμε όλα όσα μας λένε οι φίλοι μας, καθώς η ζωή μπορεί να γίνει τόσο περίπλοκη που να μας δυσκολέψει να δημιουργήσουμε χώρο για τις εμπειρίες τους. Ωστόσο, οι φιλίες απαιτούν προσοχή και φροντίδα — αν δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι χρειάζεται ένας φίλος και αν δεν δηλώνουμε ξεκάθαρα τι νιώθουμε ή χρειαζόμαστε εμείς οι ίδιοι, οι φιλίες δύσκολα θα επιβιώσουν.

…Αποδοχή

Οι καλοί φίλοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις επιλογές και τις αποφάσεις άλλων χωρίς να τις κρίνουν, αρκεί να τις αποδεχτούν και να τις σεβαστούν. Εξίσου σημαντικό είναι να δίνετε στους φίλους σας το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, υποθέτοντας το καλύτερο. Αν σπεύδετε να υποθέσετε το χειρότερο και είστε έτοιμοι να αποδώσετε ευθύνες, η σχέση σας δεν θα ευδοκιμήσει μακροπρόθεσμα.

…Σεβασμό

Σεβαστείτε τα όρια των φίλων σας καθώς και τις ιστορίες τους. Δώστε τους τον χώρο που χρειάζονται για να νιώσουν άνετα και αφήστε τη σχέση να εμβαθύνει με την πάροδο του χρόνου. Το όμορφο με τις δυνατές φιλίες είναι ότι παρέχουν την ελευθερία της ανοιχτής και ειλικρινής επικοινωνίας.

Ωστόσο, το να βιάζεστε να πείτε ακριβώς αυτό που σκέφτεστε — χωρίς να αφιερώσετε χρόνο για να σκεφτείτε αν πρόκειται για κριτική για παράδειγμα — μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημιά στη σχέση. Ενώ η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη, η διακριτικότητα και η διπλωματία είναι επίσης σημαντικά στοιχεία των ειλικρινών συζητήσεων.

…Συγχώρεση

Η τελειότητα δεν είναι ρεαλιστική, επομένως το να είστε πρόθυμοι να αποδεχτείτε και να συγχωρήσετε τις αδυναμίες των άλλων καθιστά πολύ πιο πιθανό να χτίσετε φιλίες που θα διαρκέσουν. Είναι επίσης σημαντικό να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε πότε κάνουμε λάθη κι εμείς.

Αν είστε σε θέση να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν, είναι πολύ πιο πιθανό να προχωρήστε μπροστά μαζί.

* Πηγή: Vita