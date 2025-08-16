Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 08:19
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Friendzone, αυτή η μάστιγα: Πώς να βγεις από τη ζώνη της φιλίας
Απόδραση 16 Αυγούστου 2025 | 08:20

Friendzone, αυτή η μάστιγα: Πώς να βγεις από τη ζώνη της φιλίας

Έχεις κολλήσει στο friendzone και δεν ξέρεις τι να κάνεις; Υπάρχουν τρόποι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Σε κοιτάει, γελάει με τα αστεία σου, σε παίρνει τηλέφωνο για να σου πει τα νέα της (ή του), ζητάει τη γνώμη σου για ραντεβού με κάποιον άλλον και σε αποκαλεί… «φίλο/η»! Αν αυτό σου ακούγεται οικείο, τότε καλώς ήρθες στο Friendzone — μια περιοχή που είναι άβολη, μπερδεμένη και συχνά επώδυνη.

Είναι το friendzone αδιέξοδο;

Υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις χωρίς να καταστρέψεις τη σχέση σας — ή την αυτοεκτίμησή σου; Η απάντηση είναι ναι. Αλλά όχι με κόλπα και χειρισμούς. Με αυθεντικότητα, επίγνωση και, κυρίως, αυτοσεβασμό.

Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, χρειάζεται να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Τι πραγματικά νιώθεις; Θες σχέση ή απλώς σε ελκύει το απρόσιτο; Πιστεύεις ότι υπάρχει χημεία ή ελπίζεις ότι θα «ξυπνήσει» κάποια στιγμή;

Αναγνώρισε ότι βρίσκεσαι στη friendzone — όχι γιατί κάτι πήγε στραβά, αλλά γιατί το άλλο άτομο πιθανώς δεν έχει δει (ακόμα) σε εσένα κάποιον ερωτικό σύντροφο. Αυτό δεν σε μειώνει. Δεν είναι απόρριψη της αξίας σου, είναι απλά ένδειξη της οπτικής του άλλου.

Επαναπροσδιόρισε το ρόλο σου

Μπορεί να του/της δίνεις χρόνο, στήριξη, ενδιαφέρον — όλα αυτά που προσφέρει ένας σύντροφος — με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα στο ανταποδώσει ερωτικά. Αυτό είναι παγίδα.

Αν φέρεσαι σαν να έχεις ήδη μια σχέση, το άλλο άτομο δεν έχει λόγο να δει τα πράγματα διαφορετικά. Ο δρόμος για να αλλάξει κάτι ξεκινά όταν επανατοποθετηθείς. Μην προσφέρεις κάτι που δεν θα σου επιστραφεί. Όχι από τιμωρία, αλλά από σεβασμό στον εαυτό σου.

Αν θες να περάσεις από το «φίλος» στο «πιθανός σύντροφος», χρειάζεται να υπάρξει μια αλλαγή δυναμικής. Αυτό δεν σημαίνει να γίνεις απόμακρος ή σκληρός, αλλά να εκφράσεις πιο ξεκάθαρα την προσωπικότητα, την φλέρτι πλευρά σου, την ανεξαρτησία σου.

Μην είσαι διαθέσιμος/η κάθε ώρα και στιγμή. Ξεκίνα να δημιουργείς χώρο. Πέρνα χρόνο με άλλους ανθρώπους, φλέρταρε, θύμισε και στο άλλο άτομο αλλά και στον εαυτό σου ότι δεν εξαρτάσαι από κανέναν.

Κάνε ξεκάθαρες τις προθέσεις σου

Αργά ή γρήγορα, θα έρθει η στιγμή που πρέπει να μιλήσεις. Να είσαι ξεκάθαρος/η αλλά ευγενικός/ή. Πες την αλήθεια σου χωρίς πίεση ή δραματισμούς. Ένα παράδειγμα:

«Ξέρω πως έχουμε χτίσει μια δυνατή φιλία, αλλά μέσα μου νιώθω πως θέλω κάτι παραπάνω. Αν δεν το βλέπεις έτσι, θα το σεβαστώ απόλυτα. Απλώς δεν μπορώ άλλο να προσποιούμαι πως δεν συμβαίνει κάτι μέσα μου.»

Αυτό απαιτεί θάρρος. Αλλά και το να μείνεις για πάντα εγκλωβισμένος/η στο «σχεδόν», πονάει περισσότερο.

Αν η απάντηση είναι αρνητική, φύγε με αξιοπρέπεια

Μπορεί η απάντηση να είναι «σε βλέπω μόνο φιλικά». Εκεί, έχεις δύο επιλογές:

  • Να μείνεις, αλλά να επανεξετάσεις τους όρους της φιλίας, γιατί δεν είναι υγιές να βασανίζεσαι βλέποντας κάποιον που θες με άλλους.
  • Να απομακρυνθείς, να θεραπεύσεις την πληγή και να δημιουργήσεις χώρο για νέους ανθρώπους που θα σε δουν από την αρχή όπως σου αξίζει.

Δεν χρειάζεται να κατηγορήσεις τον άλλον. Αλλά μην κατηγορήσεις και τον εαυτό σου.

Αν είναι θετική, μην βιαστείς

Η μετάβαση από τη φιλία στον έρωτα είναι λεπτή και απαιτεί προσοχή, χτίσιμο εμπιστοσύνης και ισορροπία. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Markets
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο