Friendzone, αυτή η μάστιγα: Πώς να βγεις από τη ζώνη της φιλίας

Σε κοιτάει, γελάει με τα αστεία σου, σε παίρνει τηλέφωνο για να σου πει τα νέα της (ή του), ζητάει τη γνώμη σου για ραντεβού με κάποιον άλλον και σε αποκαλεί… «φίλο/η»! Αν αυτό σου ακούγεται οικείο, τότε καλώς ήρθες στο Friendzone — μια περιοχή που είναι άβολη, μπερδεμένη και συχνά επώδυνη.

Είναι το friendzone αδιέξοδο;

Υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις χωρίς να καταστρέψεις τη σχέση σας — ή την αυτοεκτίμησή σου; Η απάντηση είναι ναι. Αλλά όχι με κόλπα και χειρισμούς. Με αυθεντικότητα, επίγνωση και, κυρίως, αυτοσεβασμό.

Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, χρειάζεται να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Τι πραγματικά νιώθεις; Θες σχέση ή απλώς σε ελκύει το απρόσιτο; Πιστεύεις ότι υπάρχει χημεία ή ελπίζεις ότι θα «ξυπνήσει» κάποια στιγμή;

Αναγνώρισε ότι βρίσκεσαι στη friendzone — όχι γιατί κάτι πήγε στραβά, αλλά γιατί το άλλο άτομο πιθανώς δεν έχει δει (ακόμα) σε εσένα κάποιον ερωτικό σύντροφο. Αυτό δεν σε μειώνει. Δεν είναι απόρριψη της αξίας σου, είναι απλά ένδειξη της οπτικής του άλλου.

Επαναπροσδιόρισε το ρόλο σου

Μπορεί να του/της δίνεις χρόνο, στήριξη, ενδιαφέρον — όλα αυτά που προσφέρει ένας σύντροφος — με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα στο ανταποδώσει ερωτικά. Αυτό είναι παγίδα.

Αν φέρεσαι σαν να έχεις ήδη μια σχέση, το άλλο άτομο δεν έχει λόγο να δει τα πράγματα διαφορετικά. Ο δρόμος για να αλλάξει κάτι ξεκινά όταν επανατοποθετηθείς. Μην προσφέρεις κάτι που δεν θα σου επιστραφεί. Όχι από τιμωρία, αλλά από σεβασμό στον εαυτό σου.

Αν θες να περάσεις από το «φίλος» στο «πιθανός σύντροφος», χρειάζεται να υπάρξει μια αλλαγή δυναμικής. Αυτό δεν σημαίνει να γίνεις απόμακρος ή σκληρός, αλλά να εκφράσεις πιο ξεκάθαρα την προσωπικότητα, την φλέρτι πλευρά σου, την ανεξαρτησία σου.

Μην είσαι διαθέσιμος/η κάθε ώρα και στιγμή. Ξεκίνα να δημιουργείς χώρο. Πέρνα χρόνο με άλλους ανθρώπους, φλέρταρε, θύμισε και στο άλλο άτομο αλλά και στον εαυτό σου ότι δεν εξαρτάσαι από κανέναν.

Κάνε ξεκάθαρες τις προθέσεις σου

Αργά ή γρήγορα, θα έρθει η στιγμή που πρέπει να μιλήσεις. Να είσαι ξεκάθαρος/η αλλά ευγενικός/ή. Πες την αλήθεια σου χωρίς πίεση ή δραματισμούς. Ένα παράδειγμα:

«Ξέρω πως έχουμε χτίσει μια δυνατή φιλία, αλλά μέσα μου νιώθω πως θέλω κάτι παραπάνω. Αν δεν το βλέπεις έτσι, θα το σεβαστώ απόλυτα. Απλώς δεν μπορώ άλλο να προσποιούμαι πως δεν συμβαίνει κάτι μέσα μου.»

Αυτό απαιτεί θάρρος. Αλλά και το να μείνεις για πάντα εγκλωβισμένος/η στο «σχεδόν», πονάει περισσότερο.

Αν η απάντηση είναι αρνητική, φύγε με αξιοπρέπεια

Μπορεί η απάντηση να είναι «σε βλέπω μόνο φιλικά». Εκεί, έχεις δύο επιλογές:

Να μείνεις, αλλά να επανεξετάσεις τους όρους της φιλίας, γιατί δεν είναι υγιές να βασανίζεσαι βλέποντας κάποιον που θες με άλλους.

Να απομακρυνθείς, να θεραπεύσεις την πληγή και να δημιουργήσεις χώρο για νέους ανθρώπους που θα σε δουν από την αρχή όπως σου αξίζει.

Δεν χρειάζεται να κατηγορήσεις τον άλλον. Αλλά μην κατηγορήσεις και τον εαυτό σου.

Αν είναι θετική, μην βιαστείς

Η μετάβαση από τη φιλία στον έρωτα είναι λεπτή και απαιτεί προσοχή, χτίσιμο εμπιστοσύνης και ισορροπία. Άσε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

* Πηγή: Vita