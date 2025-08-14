Μακριά και αγαπημένοι: Η απόσταση κάνει καλό στη φιλία

Πιστεύετε ότι ο στόχος στη φιλία είναι να βρίσκεστε όσο πιο κοντά γίνεται με τους αγαπημένους σας και ότι αν δεν μοιράζεστε την μέγιστη δυνατή οικειότητα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με εσάς και τους φίλους σας; Εάν ναι, ίσως έχει έρθει η στιγμή να το ξανασκεφτείτε.

Η φιλία ίσως να μην έχει να κάνει τόσο με την εγγύτητα, όσο με την εύρεση της ιδανική απόστασης, εκείνης στην οποία νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον – το βέλτιστο επίπεδο οικειότητας.

Σκεφτείτε για παράδειγμα τους φίλους σας και αναλογιστείτε με πόσους θα μπορούσατε να ταξιδεύατε μαζί; Κατά πάσα πιθανότητα όχι με όλους γιατί έχετε διαφορετικό στυλ ή προτιμήσεις. Αποφεύγοντας τα κοινά ταξίδια η φιλία σας διατηρείται στα πιο υγιή όρια και το ίδιο και η σύνδεσή σας.

Η φιλία δεν είναι όλα ή τίποτα

Οι φιλίες δεν χρειάζεται να είναι όλα ή τίποτα, αλλά μπορούν να υπάρχουν στο ενδιάμεσο. Αυτό σημαίνει ότι αντί να αποφασίσουμε ότι έχουμε «ξεπεράσει» κάποιον, μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά μοτίβα μέχρι να βρούμε αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Για παράδειγμα, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον κάθε μήνα αντί για εβδομαδιαία, να περνάμε περισσότερο χρόνο σε ομαδικά πλαίσια αντί για συναντήσεις ένας προς ένα.

Με μερικούς φίλους μπορεί να ευδοκιμούμε σε «χαμηλές δόσεις» και αυτό είναι εντάξει. Μπορεί να ακούγονται αντιφατικές, αυτές οι προσαρμογές όμως μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι με το άλλο άτομο, πιο ήρεμοι με τη σύνδεση.

Μάλιστα, έρευνες επισημαίνουν ότι όσο περισσότερο προσαρμόζουμε τις σχέσεις μας, πηγαίνοντας, για παράδειγμα σε ένα φίλο για να του εκμυστηρευτούμε κάτι σημαντικό και σε έναν άλλο για να μιλήσουμε για κάτι πιο απλό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευημερία μας. Το να περιμένουμε από ένα άτομο να τα κάνει όλα, μπορεί να βλάψει εμάς και τις φιλίες μας. Μπορεί να μας οδηγήσει στο να περιμένουμε κάτι από έναν φίλο που δεν μπορεί να δώσει.

Την επόμενη φορά που νιώθετε ότι μια φιλία δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με εσάς αλλά θέλετε και νιώθετε ότι αξίζει να την κρατήσετε στην ζωή σας, δοκιμάστε να αναρωτηθείτε: Ποιο θα ήταν το βέλτιστο επίπεδο οικειότητας;

* Πηγή: Vita