Τι συμβαίνει στο σώμα και τη ψυχή μας όταν διαλύεται μια φιλία;
08 Αυγούστου 2025

Τι συμβαίνει στο σώμα και τη ψυχή μας όταν διαλύεται μια φιλία;

Μέσα στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε η φιλία μας με άλλους ανθρώπους. Πώς μας επηρεάζει όμως το τέλος της;

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Όταν τελειώνει μια γερή φιλία, πολλές φορές τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα, που προσομοιάζουν αυτά ενός ερωτικού χωρισμού. Αν είμαστε δεμένες με κάποιον άνθρωπο και περνάμε τις σημαντικές -όμορφες και δύσκολες- στιγμές μαζί του, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε την απώλειά του από τη ζωή μας.

Σύμφωνα με νευρολόγους, ο εγκέφαλος αντιδρά αναλόγως με τη συναισθηματική σημασία της σχέσης. Αν η φιλία ήταν πιο έντονη από μια ερωτική σχέση, η απώλεια μπορεί να είναι και πιο επώδυνη!

Είναι αλήθεια πως όταν χάνουμε από την καθημερινότητά μας έναν πολύ καλό μας φίλο, αισθανόμαστε τόσο δυσάρεστα, που μας είναι πολύ σκληρό να συνεχίσουμε χωρίς την παρέα του, νιώθουμε προδομένοι ή ένοχοι, ανάλογα με το ποιος έχει ή πιστεύουμε ότι έχει την ευθύνη για τη διάλυση της φιλίας και όλα γίνονται δύσκολα και «σκοτεινά».

Ιδίως όταν η φιλία έχει διαλυθεί λόγω κάποια ασυμφωνίας ή παρεξήγησης και όχι επειδή τα έφερε έτσι η ζωή, τα πράγματα χειροτερεύουν. Πολλές φορές, παρά τις προσπάθειες για επανασύνδεση, ο φίλος ή η φίλη μας δεν μας συγχωρεί, η σιωπή κυριαρχεί και οι σκέψεις μάς βασανίζουν.

Φιλία και πώς αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος την απώλειά της

Δεν είναι παράξενο να διαλυθεί μία φιλία. Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 70% των στενών φιλικών σχέσεων διαλύονται μετά από επτά χρόνια. Παρότι είναι συνηθισμένη εμπειρία, η απώλεια φιλίας επηρεάζει σημαντικά την ψυχική και εγκεφαλική μας υγεία.

Η απώλεια φιλίας ενεργοποιεί την αμυγδαλή, το κέντρο του εγκεφάλου που σχετίζεται με τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Όταν το συναισθηματικό τραύμα ξεπερνά ένα όριο, η αμυγδαλή «σημαίνει συναγερμό», προκαλώντας ορμονικές και νευροχημικές αντιδράσεις για άμυνα.

Πώς επηρεάζονται οι ορμόνες, όταν μια φιλία τελειώνει

Νευροδιαβιβαστές όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη μπορεί να διαταραχθούν. Η μείωση σεροτονίνης σχετίζεται με θλίψη και κατάθλιψη, ενώ η μείωση της ντοπαμίνης με την απώλεια ευχαρίστησης. Η αυξημένη νορεπινεφρίνη εντείνει το άγχος.

Όταν μια φιλία χάνεται, οι μνήμες και τα συναισθήματα συνεργάζονται. Οι συναισθηματικές μνήμες ενισχύονται με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, προκαλώντας άγχος, κατάθλιψη και διαταραχές ύπνου.

Ψυχολογικές επιπτώσεις, όταν χάνεται μια φιλία

Πώς επηρεάζει η ψυχή μας, όταν σταματάμε να κάνουμε παρέα με τον καλύτερό μας φίλο; Τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας; Τι ενεργοποιείται και γιατί; Μερικά από αυτά που νιώθουμε είναι τα παρακάτω:

1.Ασαφές «πένθος»

Η απώλεια φίλου μοιάζει με το πένθος μετά από θάνατο, λένε ειδικοί. Είναι δύσκολη, επειδή ο άλλος είναι ακόμα ζωντανός, αλλά απών από τη ζωή μας χωρίς σαφή λόγο.

2.Αίσθημα απόρριψης

Η φιλία καλύπτει βασικές ανάγκες για σύνδεση και αποδοχή. Η απώλειά της προκαλεί μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχικές διαταραχές όπως άγχος ή κατάθλιψη.

3.Αντίδραση φόβου

Η λήξη μίας φιλίας μπορεί να μας γεννήσει τον φόβο μήπως καταστρέψουμε κι άλλες σχέσεις. Αυτό οδηγεί σε απομόνωση, ώστε να προστατευτούμε από πιθανές συναισθηματικές πληγές.

Στρατηγικές αντιμετώπισης, όταν η φιλία διαλύεται

Όταν τα πράγματα στη ζωή μας αλλάζουν, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να αντιμετωπίσετε τη πιθανή διάλυση μιας στενής φιλίας, που ίσως να σας βοηθήσουν να ανακάμψετε ψυχολογικά, μετά από λίγο καιρό:

1.Επιτρέψτε στον εαυτό σας να «πενθήσει»

Αναγνωρίστε την απώλεια. Θρηνήστε για τις κοινές στιγμές και τη θέση που είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας.

2.Αποφύγετε την ενοχοποίηση

Μην κατηγορείτε τον άλλον ή τον εαυτό σας. Αποδεχτείτε ότι η δυναμική της σχέσης άλλαξε και ίσως ήρθε το τέλος.

3.Καλλιεργήστε την περιέργεια

Αναρωτηθείτε χωρίς να γίνεστε επικριτικοί. Τι λειτούργησε, τι όχι; Τι μάθατε; Αυτή η αυτογνωσία βοηθά στη δημιουργία καλύτερων σχέσεων στο μέλλον.

4.Θέστε προσδοκίες για νέες φιλίες

Καταγράψτε τι εκτιμάτε στις φιλίες. Ποιες είναι οι «αδιαπραγμάτευτες αξίες» σας; Ποιες προσδοκίες έχετε; Οι νέοι δεσμοί βοηθούν στην αποκατάσταση της συναισθηματικής ασφάλειας.

5.Χτίστε από την αρχή το δίκτυο υποστήριξής σας

Μην αφήσετε μια απώλεια να σας κάνει να αγνοήσετε τις σχέσεις που ήδη έχετε ή μπορείτε να χτίσετε.

