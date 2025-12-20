Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Όσο μεγαλώνουμε η φιλία γίνεται μια «δύσκολη πίστα»
Συμβαίνει 20 Δεκεμβρίου 2025 | 08:40

Όσο μεγαλώνουμε η φιλία γίνεται μια «δύσκολη πίστα»

Τρεις λόγοι που μπορούν να δυσκολέψουν τη φιλία μας με τους άλλους ανθρώπους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπήρχε μια εποχή που η φιλία φαινόταν πως έρχονταν φυσικά. Όταν ήμασταν μικροί, οι φίλοι ήταν κάτι σχεδόν… δεδομένο. Το σχολείο μας έδινε άφθονες ευκαιρίες να γνωρίσουμε άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα και να συμμετάσχουμε σε κοινές δραστηριότητες.

Αλλά, καθώς περνούν τα χρόνια, πολλές από αυτές τις φιλίες εξασθενούν. Οι άνθρωποι είναι όλο και πιο πολύ απασχολημένοι με τη δική τους πορεία στη ζωή, βρίσκοντας σχέσεις, αλλάζοντας καριέρες, μετακομίζοντας σε άλλες χώρες ή ακόμα και εξελίσσοντας τον εαυτό τους με διάφορες ασχολίες, που χρειάζονται χρόνο. Στην πορεία αυτών των αλλαγών, είναι εύκολο να χαθεί η επαφή.

Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει την αξία των καλών φίλων στη ζωή μας. Αντίθετα, ίσως και να καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη μας να έχουμε κάποιες ουσιαστικές φιλίες. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται απροσδόκητη μοναξιά στην ενηλικίωσή τους και μετά από αυτή και επιθυμούν έναν υποστηρικτικό κοινωνικό κύκλο, όπως εκείνον που ήταν τόσο εύκολος να δημιουργηθεί νωρίτερα στη ζωή τους.

Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους η δημιουργία φιλιών στην ενήλικη ζωή είναι πιο δύσκολη και ιδέες για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα:

1. Περιμένοντας να κάνουν οι φίλοι την πρώτη κίνηση

Συχνά νομίζουμε ότι οι άλλοι θα έρθουν προς εμάς απλά λόγω της εγγύτητας, είτε είναι στη δουλειά, στο γυμναστήριο ή σε οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο. Πολλοί άνθρωποι έχουν λιγότερους δισταγμούς να προσεγγίσουν άλλους όταν είναι νεότεροι, αλλά στην ενήλικη ζωή τείνουν να είναι πιο συγκρατημένοι.

Εδώ είναι που ο αυθορμητισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απλά το να έχουμε την πρόθεση να προσεγγίσουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ταιριάξουμε ανοίγει τον δρόμο για να δημιουργήσεις καλές φιλίες. Ακολουθούν μερικές πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να ξεκινήσουμε νέες φιλίες:

  • Πηγαίνετε σε μέρη όπου οι ενδεχόμενοι φίλοι σας συχνάζουν τακτικά (π.χ. λέσχες βιβλίου, γυμναστήρια, live κ.α.)
  • Ξεκινήστε συνομιλίες, μάθετε τις ιστορίες τους και δείξτε θετικότητα και ενδιαφέρον.
  • Με την πάροδο του χρόνου, καλέστε τους να βγείτε για έναν καφέ ή για μια βόλτα εκτός του αρχικού χώρου, ώστε να μετατρέψετε τις γνωριμίες σε φιλίες.

2. Είστε πολύ αυστηροί με τη σύνδεση

Δεν μπορείτε να κρατάτε τους φίλους σας με τα ίδια κριτήρια που είχατε όταν ήσασταν μικρότεροι. Στην ενήλικη ζωή, τα προγράμματα είναι γεμάτα και οι προτεραιότητες αλλάζουν. Αντί να απαιτείτε συνεχείς επαφές, εστιάστε στο να είστε ευέλικτοι και να δείχνετε την προσοχή σας με τρόπους που δείχνουν ότι νοιάζεστε μακροπρόθεσμα.

Μια μελέτη του 2023 δημοσιευμένη στο  επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology διαπίστωσε ότι η ποιότητα των φιλιών και ο χρόνος που περνάμε με τους φίλους είναι ισχυροί δείκτες ευημερίας. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία είναι η ύπαρξη περισσότερων φίλων, η θετική αντίδραση των φίλων όταν μοιράζεστε καλά νέα, η υποστήριξη της ανεξαρτησίας σας και η συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη διατήρηση της σχέσης.

Οι φιλίες μας μας κάνουν να νιώθουμε μοναδικοί, αξιαγάπητοι και γεμάτοι ενέργεια. Στην ενήλικη ζωή, η συνεπής παρουσία των φίλων, ακόμα και χωρίς καθημερινή επαφή, είναι πιο σημαντική από το να συναντάμε ή να μιλάμε καθημερινά μαζί τους.

3. Προσπαθώντας να ελέγξετε αυτό που δεν μπορείτε

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ενήλικες φίλοι μπορεί να αισθάνονται μοναχικοί είναι ότι κουβαλάνε αθόρυβα προσδοκίες. Περιμένετε οι άλλοι να ανταποκριθούν άμεσα, να σας υπολογίζουν πάντα σε όλα και να εμφανίζονται όπως εσείς θα το κάνατε. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιούνται, η απογοήτευση κυριαρχεί και «ρίχνει σκιά» στη φιλία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορείτε να επιβάλετε πώς θα εμφανίζεται ο άλλος. Όσο περισσότερη προσκόλληση έχετε στις ενέργειές του, τόσο πιο αδύναμοι νιώθετε.

Μελέτη δημοσιευμένη στο Advances in Life Course Research δείχνει ότι με την πάροδο του χρόνου, οι φιλίες γίνονται πιο ομοιογενείς, οι φίλοι είναι πιο παρόμοιοι μεταξύ τους ως προς το φύλο και την εκπαίδευση. Εμείς φυσικά ελκόμαστε από ορισμένους ανθρώπους, αλλά αν περιμένετε κάθε φίλο να σας αντανακλά τέλεια, τότε θα απογοητευτείτε.

Οι φιλικές σχέσεις «ανθίζουν» όταν αφήνουμε τις προσδοκίες να μας καθοδηγούν με στοργή και καλοσύνη. Αντί να περιμένουμε να ανταποκριθούν με συγκεκριμένο τρόπο, ας εστιάσουμε στο πώς τους προσεγγίζουμε εμείς. Η φιλία στην ενήλικη ζωή απαιτεί ευελιξία, κατανόηση και την αποδοχή ότι οι σχέσεις αλλάζουν με το χρόνο.

* Πηγή: Vita

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
