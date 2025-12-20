Όσο μεγαλώνουμε η φιλία γίνεται μια «δύσκολη πίστα»

Υπήρχε μια εποχή που η φιλία φαινόταν πως έρχονταν φυσικά. Όταν ήμασταν μικροί, οι φίλοι ήταν κάτι σχεδόν… δεδομένο. Το σχολείο μας έδινε άφθονες ευκαιρίες να γνωρίσουμε άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα και να συμμετάσχουμε σε κοινές δραστηριότητες.

Αλλά, καθώς περνούν τα χρόνια, πολλές από αυτές τις φιλίες εξασθενούν. Οι άνθρωποι είναι όλο και πιο πολύ απασχολημένοι με τη δική τους πορεία στη ζωή, βρίσκοντας σχέσεις, αλλάζοντας καριέρες, μετακομίζοντας σε άλλες χώρες ή ακόμα και εξελίσσοντας τον εαυτό τους με διάφορες ασχολίες, που χρειάζονται χρόνο. Στην πορεία αυτών των αλλαγών, είναι εύκολο να χαθεί η επαφή.

Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει την αξία των καλών φίλων στη ζωή μας. Αντίθετα, ίσως και να καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη μας να έχουμε κάποιες ουσιαστικές φιλίες. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται απροσδόκητη μοναξιά στην ενηλικίωσή τους και μετά από αυτή και επιθυμούν έναν υποστηρικτικό κοινωνικό κύκλο, όπως εκείνον που ήταν τόσο εύκολος να δημιουργηθεί νωρίτερα στη ζωή τους.

Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους η δημιουργία φιλιών στην ενήλικη ζωή είναι πιο δύσκολη και ιδέες για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα:

1. Περιμένοντας να κάνουν οι φίλοι την πρώτη κίνηση

Συχνά νομίζουμε ότι οι άλλοι θα έρθουν προς εμάς απλά λόγω της εγγύτητας, είτε είναι στη δουλειά, στο γυμναστήριο ή σε οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο. Πολλοί άνθρωποι έχουν λιγότερους δισταγμούς να προσεγγίσουν άλλους όταν είναι νεότεροι, αλλά στην ενήλικη ζωή τείνουν να είναι πιο συγκρατημένοι.

Εδώ είναι που ο αυθορμητισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απλά το να έχουμε την πρόθεση να προσεγγίσουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ταιριάξουμε ανοίγει τον δρόμο για να δημιουργήσεις καλές φιλίες. Ακολουθούν μερικές πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να ξεκινήσουμε νέες φιλίες:

Πηγαίνετε σε μέρη όπου οι ενδεχόμενοι φίλοι σας συχνάζουν τακτικά (π.χ. λέσχες βιβλίου, γυμναστήρια, live κ.α.)

Ξεκινήστε συνομιλίες, μάθετε τις ιστορίες τους και δείξτε θετικότητα και ενδιαφέρον.

Με την πάροδο του χρόνου, καλέστε τους να βγείτε για έναν καφέ ή για μια βόλτα εκτός του αρχικού χώρου, ώστε να μετατρέψετε τις γνωριμίες σε φιλίες.

2. Είστε πολύ αυστηροί με τη σύνδεση

Δεν μπορείτε να κρατάτε τους φίλους σας με τα ίδια κριτήρια που είχατε όταν ήσασταν μικρότεροι. Στην ενήλικη ζωή, τα προγράμματα είναι γεμάτα και οι προτεραιότητες αλλάζουν. Αντί να απαιτείτε συνεχείς επαφές, εστιάστε στο να είστε ευέλικτοι και να δείχνετε την προσοχή σας με τρόπους που δείχνουν ότι νοιάζεστε μακροπρόθεσμα.

Μια μελέτη του 2023 δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology διαπίστωσε ότι η ποιότητα των φιλιών και ο χρόνος που περνάμε με τους φίλους είναι ισχυροί δείκτες ευημερίας. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία είναι η ύπαρξη περισσότερων φίλων, η θετική αντίδραση των φίλων όταν μοιράζεστε καλά νέα, η υποστήριξη της ανεξαρτησίας σας και η συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη διατήρηση της σχέσης.

Οι φιλίες μας μας κάνουν να νιώθουμε μοναδικοί, αξιαγάπητοι και γεμάτοι ενέργεια. Στην ενήλικη ζωή, η συνεπής παρουσία των φίλων, ακόμα και χωρίς καθημερινή επαφή, είναι πιο σημαντική από το να συναντάμε ή να μιλάμε καθημερινά μαζί τους.

3. Προσπαθώντας να ελέγξετε αυτό που δεν μπορείτε

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ενήλικες φίλοι μπορεί να αισθάνονται μοναχικοί είναι ότι κουβαλάνε αθόρυβα προσδοκίες. Περιμένετε οι άλλοι να ανταποκριθούν άμεσα, να σας υπολογίζουν πάντα σε όλα και να εμφανίζονται όπως εσείς θα το κάνατε. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν ικανοποιούνται, η απογοήτευση κυριαρχεί και «ρίχνει σκιά» στη φιλία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορείτε να επιβάλετε πώς θα εμφανίζεται ο άλλος. Όσο περισσότερη προσκόλληση έχετε στις ενέργειές του, τόσο πιο αδύναμοι νιώθετε.

Μελέτη δημοσιευμένη στο Advances in Life Course Research δείχνει ότι με την πάροδο του χρόνου, οι φιλίες γίνονται πιο ομοιογενείς, οι φίλοι είναι πιο παρόμοιοι μεταξύ τους ως προς το φύλο και την εκπαίδευση. Εμείς φυσικά ελκόμαστε από ορισμένους ανθρώπους, αλλά αν περιμένετε κάθε φίλο να σας αντανακλά τέλεια, τότε θα απογοητευτείτε.

Οι φιλικές σχέσεις «ανθίζουν» όταν αφήνουμε τις προσδοκίες να μας καθοδηγούν με στοργή και καλοσύνη. Αντί να περιμένουμε να ανταποκριθούν με συγκεκριμένο τρόπο, ας εστιάσουμε στο πώς τους προσεγγίζουμε εμείς. Η φιλία στην ενήλικη ζωή απαιτεί ευελιξία, κατανόηση και την αποδοχή ότι οι σχέσεις αλλάζουν με το χρόνο.

* Πηγή: Vita