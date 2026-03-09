newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Ζημιές σε υποδομές καταγγέλλει ο Δήμος Μαλεβιζίου
Αυτοδιοίκηση 09 Μαρτίου 2026, 14:42

Ζημιές σε υποδομές καταγγέλλει ο Δήμος Μαλεβιζίου

Φθορές σε υποδομές πριν καν ολοκληρωθούν σημειώθηκαν στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε ανάρτηση του, εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά φθορών σε δημόσιες υποδομές που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ακόμη σε φάση κατασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, «στο έργο ανάπλασης της λεωφόρου Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφονται συχνά ζημιές σε τμήματα των νέων υποδομών, όπως στις οδεύσεις τυφλών, στον ποδηλατόδρομο και στα πεζοδρόμια, κυρίως εξαιτίας οδηγών που επιλέγουν να παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους, αδιαφορώντας για τον δημόσιο χώρο και τις υποδομές που δημιουργούνται στο πλαίσιο της ανάπλασης.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή εκτέλεσης του έργου αποτελεί χώρο εργοταξίου και σε καμία περίπτωση τα υπό κατασκευή πεζοδρόμια δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης. Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά πρόσκρουση οχήματος σε κολώνα φωτισμού, η οποία υπέστη σοβαρή ζημιά και θα πρέπει πλέον να αντικατασταθεί.

Αντίστοιχες εικόνες φθοράς καταγράφηκαν και στην παιδική χαρά στο Τσαλικάκι, σε έναν χώρο που διαμορφώνεται ώστε να προσφέρει ασφάλεια και στιγμές χαράς στα παιδιά της περιοχής, πριν ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί επίσημα στους δημότες.

Κάθε ζημιά, είτε αφορά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είτε αστικό εξοπλισμό που έχει ήδη τοποθετηθεί, συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την τοπική κοινωνία, αλλά και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τους.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους οδηγούς, να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στις δημόσιες υποδομές, να αποφεύγουν την παράνομη στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του αστικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκτενής ενημέρωση προς το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των περιστατικών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αλλά και να ενισχυθεί η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

Η προστασία του δημόσιου χώρου και του αστικού εξοπλισμού είναι ευθύνη όλων μας».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimosmaleviziou

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο