Βανδαλισμοί σε δρόμο του Κιλκίς

Πεσμένα καλαθάκια σκουπιδιών, αποκολλημένα βίαια από τη θέση τους και αναποδογυρισμένοι κάδοι σε όλο το μήκος της περιφερειακής οδού Δημάρχου Νίκου Αγγελίδη είναι το αποτέλεσμα των πράξεων βανδαλισμού που προξένησαν άγνωστοι χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου Κιλκίς.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «τις εικόνες ντροπής αντίκρισαν πρώτοι οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Καθαριότητας όταν προσήλθαν στην περιοχή νωρίς το πρωί για να μαζέψουν, όπως κάθε μέρα, τα σκουπίδια από τα καλάθια και να τοποθετήσουν νέες σακούλες απορριμμάτων.

Τα σιδερένια καλάθια μεταφέρθηκαν σε φορτηγό του Δήμου και τις επόμενες ημέρες συνεργείο θα προχωρήσει σε επανασυγκόλληση στις αρχικές τους θέσεις.

Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βανδαλισμού, που με προκλητική ασέβεια και θρασυδειλία προξένησαν άγνωστοι στον δημόσιο χώρο, ενεργώντας στο σκοτάδι, και δηλώνει ότι αντιστρατεύεται σθεναρά σε έκνομες ενέργειες που προσβάλλουν στοιχειώδεις έννοιες του πολιτισμού μας, βρίσκονται σε δυσαρμονία με τη φιλήσυχη τοπική μας κοινωνία και στρέφονται κατά της δημοτικής περιουσίας.

Καλεί δε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία της δημοτικής περιουσίας, και εάν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους σχετικά με την χθεσινή καταστροφή, να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές.

Για το δυσάρεστο περιστατικό του βανδαλισμού της δημοτικής περιουσίας στην περιφερειακή οδό Δημάρχου Νίκου Αγγελίδη, ο Δήμος Κιλκίς θα υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατ΄ αγνώστων» καταλήγει η ανακοίνωση μέσω ανάρτησης του Δήμου Κιλκίς.

Πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/profile.php?id=100063500625284