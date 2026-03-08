Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας κάτοικος του Κολοράντο των ΗΠΑ βρέθηκε ξαφνικά με 1 εκατομμύριο δολάρια χάρη σε ένα τυχερό ξυστό, σύμφωνα με το People.

Ο Τζόναθαν Γ., από την πόλη Αλαμόσα, επέλεξε να μη δημοσιοποιήσει το πλήρες όνομά του. Όπως ανακοίνωσε η Λοταρία του Κολοράντο, αγόρασε πρόσφατα ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων από κατάστημα Walmart Supercenter της περιοχής — μια αυθόρμητη επιλογή που τελικά του άλλαξε τη ζωή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι την ημέρα που αγόρασε το δελτίο δεν είχε πάει καλά στη δουλειά του, όπου εργάζεται ως πωλητής σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

«Ήταν μια δύσκολη μέρα στις πωλήσεις», είπε. «Τελικά όμως αυτή η κίνηση άξιζε. Όταν είδα ότι κέρδισα, δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Μια αυθόρμητη απόφαση που του άλλαξε τη ζωή

Συνήθως, όπως ανέφερε, αγοράζει ξυστά σπάνια και με μικρά ποσά — περίπου 5 δολάρια κάθε φορά. Εκείνη τη μέρα όμως αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του με ένα πιο ακριβό.

«Σκέφτηκα: “Γιατί να μη δοκιμάσω το ξυστό των 20 δολαρίων; Στη χειρότερη περίπτωση θα χάσω αυτά τα χρήματα”», θυμάται. «Αποδείχθηκε μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου».

Ο Τζόναθαν αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν είχε περάσει δύσκολες περιόδους, ακόμη και χωρίς εργασία και στέγη. Γι’ αυτό και η νίκη στο λαχείο, όπως λέει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή του και της οικογένειάς του.

«Θέλω να προσφέρω στη σύντροφό μου και στα παιδιά μου μια ζωή που μέχρι τώρα φαινόταν αδύνατη», δήλωσε. «Με λίγη ελπίδα, επιμονή και λίγη τύχη, μπορούμε επιτέλους να φτιάξουμε τη ζωή για την οποία παλεύουμε τόσα χρόνια».

Πόσο πιθανό είναι να κερδίσει κανείς

Το τυχερό δελτίο ανήκε στο παιχνίδι 200X Scratch. Αν και περίπου ένας στους τρεις παίκτες κερδίζει κάποιο μικρό ποσό, οι περισσότεροι απλώς παίρνουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν για το δελτίο. Η πιθανότητα να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων είναι περίπου 1 στις 1.080.000, σύμφωνα με τη Λοταρία του Κολοράντο.

Τα έσοδα της Λοταρίας του Κολοράντο χρηματοδοτούν προγράμματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις σε ολόκληρη την πολιτεία.