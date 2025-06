Ο Λόρενς Κάμπελ από το Γουίνιπεγκ του Καναδά πίστεψε πως η τύχη του χαμογέλασε τον Ιανουάριο του 2024, όταν βρέθηκε να κρατά στα χέρια του ένα τυχερό δελτίο αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγες μέρες αργότερα, όμως, βρέθηκε όχι μόνο χωρίς τα χρήματα, αλλά και χωρίς την κοπέλα του, που -όπως ισχυρίζεται- εξαφανίστηκε μαζί με το ποσό.

Όπως υποστηρίζει στην αγωγή που κατέθεσε στις 14 Μαΐου στο Δικαστήριο της Μανιτόμπα, πήγε να εξαργυρώσει τα κέρδη μαζί με την τότε σύντροφό του, Κρίσταλ Αν Μακέι.

Η εταιρεία λαχείων, όμως, του αρνήθηκε την πληρωμή επειδή δεν είχε έγκυρο κρατικό έγγραφο ταυτότητας. Έτσι, του πρότειναν να δηλωθεί το δελτίο στο όνομα της κοπέλας του, κάτι που τελικά έκανε με εμπιστοσύνη.

Lawrence Campbell from Canada says his girlfriend took off with his $3.6 million lottery prize. He didn’t have ID, so lottery staff told him to let her claim it. After the money hit her account, she cut him off and disappeared. He’s now suing her and the lottery companies. pic.twitter.com/5blRGnBwWc

— Reddit Repost (@redditrepost_) June 3, 2025