Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Το όνειρο του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση να επανέλθουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Super League, επί θητείας του στην ομοσπονδία, είναι ο μεγάλος εφιάλτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακόμη κι αν ο Γκαγκάτσης, σύμφωνα με όσα είπε στην εκδήλωση απονομής των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, που έγινε (24/2) στα γραφεία της ΕΠΟ, τολμήσει να θέσει θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όχι για φέτος, αλλά για την επόμενη σεζόν, αναμένεται να απορριφθεί πανηγυρικά. Αιτία θα αποτελούν πέναλτι σαν αυτό που έδωσαν υπέρ του ΠΑΟΚ οι Φωτιάς, Βεργέτης, δυο διεθνείς ρέφερι, στον εκτός έδρας αγώνα του με την Κηφισιά, ένα ματς που παρακολούθησε και ο Μάκης Γκαγκάτσης από την κερκίδα του γηπέδου της Νεάπολης. Μην σας ξεγελά που ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1, τα δυο γκολ μπήκαν στο τέλος (88’ και 90+2’).

Καθόλου τυχαίο ότι ο Λανουά αντιμετωπίζει την πρόταση Γκαγκάτση με εκκωφαντική σιωπή. Η άποψη ότι «σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο (σ.σ. για Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι όπως και στο Κύπελλο Betsson) να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα», την οποία εξέφρασε ο Γκαγκάτσης ενώπιον των διεθνών διαιτητών, δεν υποστηρίχθηκε από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή. Οι πιο παρατηρητικοί διαπίστωσαν ότι ο Λανουά δεν είπε λέξη στη δική του ομιλία!

Εδώ πού τα λέμε είναι απορίας άξιο πως ο Λανουά δέχεται να ορίζει Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένους στο VAR. Θυμίζουμε ότι έχει δηλώσει ότι θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια. Καλό θα είναι να εξηγήσει γιατί έκανε δεκτή την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση.

Με το πέναλτι-φάντασμα των Φωτιά, Βεργέτη υπέρ του ΠΑΟΚ καταδεικνύεται ότι αποτελεί αφήγημα ότι «γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR. Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου».

Ναι, ο Μάκης Γκαγκάτσης υποστήριξε και τα παραπάνω, η δεύτερη επιβεβαίωση ότι το θέμα δεν είναι να ωραιοποιεί κάποιος μια κατάσταση για επικοινωνιακούς λόγους αλλά τι γίνεται στην ουσία. Από κάτι τέτοια φαίνεται ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά στραβά αρμενίζουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει σημασία τι λένε αλλά τι γίνεται στα γήπεδα…