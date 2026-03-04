newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 15:38
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο
Επικαιρότητα 04 Μαρτίου 2026, 17:00

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο

Έκπληξη και απορία εκφράζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και «θολής θέσης»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο, διαμηνύει η Κουμουνδούρου απορώντας για δημοσιεύματα περί «θολής» θέσης.

Συγκεκριμένα, παραπέμπουν στις παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, που ξεκαθάρισε ότι «σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί», τόσο χθες, όσο και σήμερα κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου των αποδήμων, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι «η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

«Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και ‘θολής’ θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας», λένε πηγές από την Κουμουνδούρου.

Ραγκούσης και Ματζουράνης: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

Υπενθυμίζεται ότι δύο στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Ραγκούσης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν ότι «η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

«Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν ‘κείται μακράν’», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Κόσμος
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
Λουξεμβούργο 04.03.26

Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Παρέμβαση 04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο