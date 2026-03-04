ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο

Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο, διαμηνύει η Κουμουνδούρου απορώντας για δημοσιεύματα περί «θολής» θέσης.

Συγκεκριμένα, παραπέμπουν στις παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, που ξεκαθάρισε ότι «σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί», τόσο χθες, όσο και σήμερα κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου των αποδήμων, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι «η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

«Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και ‘θολής’ θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας», λένε πηγές από την Κουμουνδούρου.

Ραγκούσης και Ματζουράνης: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

Υπενθυμίζεται ότι δύο στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Ραγκούσης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν ότι «η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

«Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν ‘κείται μακράν’», σημείωσαν χαρακτηριστικά.