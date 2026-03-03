Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στην καραμπόλα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Σαράφη.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.

Από τη σύγκρουση, ο 25χρονος άντρας βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 23χρονος οδηγός ενός από τα εμπλεκόμενα οχήματα βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ.

Ο άνδρας συνελήφθη ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.