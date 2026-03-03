Τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ενας νεκρός και δύο τραυματίες σε σύγκρουση πέντε οχημάτων
Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι δύο να τραυματιστούν.
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Αλιμο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Και τα πέντε αυτοκίνητα βρίσκονταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Σαράφη.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πέραν του ότι και τα πέντε αυτοκίνητα βρίσκονταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου, και είχαν κατεύθυνση προς Αθήνα.
Στο Γενικό Κρατικό
Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου ο ένας εξ αυτών κατέληξε. Ερευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φονικής σύγκρουσης διενεργεί η Τροχαία.
