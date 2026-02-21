ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε εβδομάδα και μια τραγωδία στις θάλασσες – Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει
«Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας η έξοδος του τριημέρου – Οι δημοφιλείς προορισμοί
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
«Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει αποτύχει να διασφαλίσει ασφαλείς διόδους, συντονισμένη ευρωπαϊκή ευθύνη και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του.
Σημειώνει, άλλωστε, πως «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την επάρκεια των μηχανισμών επιτήρησης και έγκαιρης διάσωσης, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και για τη συνολική στρατηγική που ακολουθεί», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία».
«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι νομική και ηθική υποχρέωση. Οι συνεχείς απώλειες εκθέτουν τη χώρα και επιβάλλουν αλλαγή πορείας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τονίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς συνέβη το πολύνεκρο ναυάγιο
Όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες, το ξύλινο σκάφος ναυάγησε όταν πλησίασε για βοήθεια παραπλέον εμπορικό σκάφος.
Κατά την προσπάθεια μετεπιβίβασης των μεταναστών από τη βάρκα στο εμπορικό πλοίο, φαίνεται πως μετατοπίστηκαν όλοι προς τη μία πλευρά της βάρκας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη την ώρα έπνεαν δυνατοί άνεμοι, με τα κύματα να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε ύψος, ενώ και η μεταφορά των διασωθέντων στους Καλούς Λιμένες έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες.
- ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε εβδομάδα και μια τραγωδία στις θάλασσες – Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει
- Ούιπεστ – Ολυμπιακός 16-15: Πρώτη και άνευ ουσίας ήττα στη σεζόν για τις «ερυθρόλευκες»
- Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
- Ιράν: Ξαναβγήκαν οι φοιτητές στους δρόμους με την έναρξη του νέου εξαμήνου
- Τι βρέθηκε από την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού και Θεσσαλονίκης
- Νέα αναβολή για το ταξίδι του Artemis ΙΙ στη Σελήνη
- Ράσταβατς: «Πρέπει να δώσουμε μάχη»
- Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις