ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε εβδομάδα και μια τραγωδία στις θάλασσες – Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει

«Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει αποτύχει να διασφαλίσει ασφαλείς διόδους, συντονισμένη ευρωπαϊκή ευθύνη και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του.

Σημειώνει, άλλωστε, πως «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την επάρκεια των μηχανισμών επιτήρησης και έγκαιρης διάσωσης, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και για τη συνολική στρατηγική που ακολουθεί», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι νομική και ηθική υποχρέωση. Οι συνεχείς απώλειες εκθέτουν τη χώρα και επιβάλλουν αλλαγή πορείας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τονίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς συνέβη το πολύνεκρο ναυάγιο

Όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες, το ξύλινο σκάφος ναυάγησε όταν πλησίασε για βοήθεια παραπλέον εμπορικό σκάφος.

Κατά την προσπάθεια μετεπιβίβασης των μεταναστών από τη βάρκα στο εμπορικό πλοίο, φαίνεται πως μετατοπίστηκαν όλοι προς τη μία πλευρά της βάρκας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη την ώρα έπνεαν δυνατοί άνεμοι, με τα κύματα να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε ύψος, ενώ και η μεταφορά των διασωθέντων στους Καλούς Λιμένες έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες.