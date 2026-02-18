Ιστορική απόφαση για την Καλαμαριά – Η οδός Πόντου έργο Εθνικού Επιπέδου

Ιστορική ημέρα για την Καλαμαριά η σημερινή καθώς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία το έργο «Διαμόρφωση της οδού Πόντου του Δήμου Καλαμαριάς στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» χαρακτηρίζεται επισήμως ως έργο Εθνικού Επιπέδου και εντάσσεται στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, ένα έργο του Δήμου Καλαμαριάς εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό υποδομών και η ευθύνη της δημοπράτησης και κατασκευής του αναλαμβάνεται από το κράτος. Η απόφαση, σύμφωνα με όσα επισημαίνει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, προβλέπει τον χαρακτηρισμό του έργου ως έργου εθνικού επιπέδου, την ένταξή του στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη δημοπράτησή του με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή», με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

Η διαμόρφωση της οδού Πόντου αποτελεί το δίδυμο και αναπόσπαστο έργο του Μετρό Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την απόφαση, είναι κρίσιμη για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία της γραμμής, καθώς κατά μήκος της χωροθετούνται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς. Η ολοκλήρωσή της διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και μετεπιβίβαση επιβατών, τη σύνδεση με τα αστικά λεωφορεία, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Η νέα οδός θα διαμορφωθεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα, εκτεταμένα και πλήρως προσβάσιμα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και έξι κυκλικούς κόμβους, ενισχύοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζοντας το κυκλοφοριακό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς: «Από την πρώτη στιγμή της θητείας της, η διοίκηση της Χρύσας Αράπογλου έθεσε ως ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την οδό Πόντου, προσεγγίζοντάς το θέμα της διάνοιξης και κατασκευής της σε όλες τις διαστάσεις»αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμος Καλαμαριάς, στη σχετική του ανακοίνωση, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη θεσμική συνεργασία και τη στήριξη σε ένα έργο κομβικής σημασίας για την πόλη. Η στενή και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα για την Καλαμαριά.

«Η πόλη μας προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικά αποτελέσματα. Με την οδό Πόντου να είναι πλέον έργο εθνικού επιπέδου, το Μετρό Καλαμαριάς μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού θα είναι ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό έργο, που θα αλλάξει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών» τονίζεται επίσης από την δημοτική Αρχή.