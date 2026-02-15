Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece 2026», τη βραδιά που θα κρίνει ποιος καλλιτέχνης θα σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, την ERT World και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παράλληλες υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ ραδιοφωνικά ο τελικός θα καλυφθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 με ειδική εκπομπή.

Η ΕΡΤ έχει ήδη ανακοινώσει τη σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται τόσο για τα σκηνικά acts όσο και για το ευρύτερο κλίμα που διαμορφώνεται φέτος γύρω από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η σειρά εμφάνισης των φιναλίστ

STYLIANOS – «YOU & I»

Μια βραδιά με έντονο show element

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, σε ένα σόου που υπόσχεται ρυθμό, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η εμφάνιση-έκπληξη του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ειδικά σχεδιασμένο act, ως φόρο τιμής στη σύγχρονη ελληνική pop και στη διαδρομή της χώρας στον θεσμό.

Με 14 τραγούδια που κινούνται από την pop και την indie μέχρι ethnic και alternative ήχους, ο φετινός τελικός θεωρείται από τους πιο απρόβλεπτους των τελευταίων ετών, καθώς οι διαφορές στις προτιμήσεις μοιάζουν οριακές.

Πώς θα κριθεί ο νικητής

Στον αποψινό τελικό συμμετέχουν τα επτά τραγούδια που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό της 11ης Φεβρουαρίου και τα επτά που πέρασαν από τον δεύτερο της 13ης Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα θα προκύψει από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας:

50% από το τηλεοπτικό κοινό

25% από την ελληνική κριτική επιτροπή

25% από τη διεθνή κριτική επιτροπή

Η διεθνής επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Σερβίας. Το τραγούδι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία θα πάρει το «εισιτήριο» για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά που προμηνύεται απαιτητική και με έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Το πολιτικό αποτύπωμα της φετινής Eurovision

Η Eurovision 2026 δεν περιορίζεται φέτος αποκλειστικά στη μουσική της διάσταση, αλλά εξελίσσεται παράλληλα σε πεδίο έντονων πολιτικών συζητήσεων. Η οριστική συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, με την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία να δηλώνουν ότι αποσύρονται, επικαλούμενες την αιματοχυσία στη Γάζα και εκφράζοντας διαφωνία με τη στάση της EBU.

Η εξέλιξη αυτή έχει μετατρέψει τον διαγωνισμό σε αντικείμενο ευρύτερου δημόσιου διαλόγου σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικές αναλύσεις. Πολλοί επισημαίνουν ότι το φετινό πλαίσιο υπερβαίνει τα όρια ενός καθαρά πολιτιστικού θεσμού, αγγίζοντας ζητήματα διεθνούς ευθύνης, διπλωματίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο και φορτισμένο περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται απόψε να επιλέξει τη συμμετοχή που θα τη εκπροσωπήσει στη Βιέννη, με το ενδιαφέρον να μοιράζεται ανάμεσα στη σκηνή του τελικού και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κλίμα που διαμορφώνεται.