Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13 Φεβρουαρίου 2026, 23:52

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ, με το κοινό να αποφασίζει τους καλλιτέχνες που κέρδισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεχώρισε η εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου, Antigoni, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του «Jalla».

Αλλά, ας επιστρέψουμε στα σημερινά αποτελέσματα.

Λοιπόν, είναι επίσημο: οι παρακάτω νικητές/νικήτριες διεκδικούν και επίσημα μια θέση στον τελικό και το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση της φετινής Eurovision – που θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026, και τον τελικό στις 16 Μαΐου 2026 και θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας.

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»

YouTube thumbnail

Mikay –  «Labyrinth»

YouTube thumbnail

Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

YouTube thumbnail

D3lta – «Mad About it»

YouTube thumbnail

Leroybroughtflowers – «Sabotage»

YouTube thumbnail

Koza Mostra – «Bulletproof»

YouTube thumbnail

Zaf – «ASTEIO»

YouTube thumbnail

Τα επτά τραγούδια που είχαν προκριθεί από τον Α’ Ημιτελικό

Rosanna Mailan – Άλμα

YouTube thumbnail

STEFI – Europa

YouTube thumbnail

Evangelia – Paréa

YouTube thumbnail

Marseaux – Χάνομαι

YouTube thumbnail

Akylas – Ferto

YouTube thumbnail

Alexandra Sieti – The Other Side

YouTube thumbnail

STYLIANOS – YOU & I

YouTube thumbnail

Πως θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα αναδειχθεί από:

  • 50% ψήφο κοινού
  • 25% ελληνική επιτροπή
  • 25% διεθνή επιτροπή

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
