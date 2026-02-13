Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ, με το κοινό να αποφασίζει τους καλλιτέχνες που κέρδισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεχώρισε η εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου, Antigoni, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του «Jalla».

Αλλά, ας επιστρέψουμε στα σημερινά αποτελέσματα.

Λοιπόν, είναι επίσημο: οι παρακάτω νικητές/νικήτριες διεκδικούν και επίσημα μια θέση στον τελικό και το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση της φετινής Eurovision – που θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026, και τον τελικό στις 16 Μαΐου 2026 και θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας.

Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Mikay – «Labyrinth»

Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

D3lta – «Mad About it»

Leroybroughtflowers – «Sabotage»

Koza Mostra – «Bulletproof»

Zaf – «ASTEIO»

Τα επτά τραγούδια που είχαν προκριθεί από τον Α’ Ημιτελικό

Rosanna Mailan – Άλμα

Alexandra Sieti – The Other Side

STYLIANOS – YOU & I

Πως θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα αναδειχθεί από:

50% ψήφο κοινού

25% ελληνική επιτροπή

25% διεθνή επιτροπή

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.