Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ, με το κοινό να αποφασίζει τους καλλιτέχνες που κέρδισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεχώρισε η εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου, Antigoni, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του «Jalla».
Αλλά, ας επιστρέψουμε στα σημερινά αποτελέσματα.
Λοιπόν, είναι επίσημο: οι παρακάτω νικητές/νικήτριες διεκδικούν και επίσημα μια θέση στον τελικό και το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση της φετινής Eurovision – που θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026, και τον τελικό στις 16 Μαΐου 2026 και θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας.
Good Job Nicky – «Dark Side of the Moon»
Mikay – «Labyrinth»
Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»
D3lta – «Mad About it»
Leroybroughtflowers – «Sabotage»
Koza Mostra – «Bulletproof»
Zaf – «ASTEIO»
Τα επτά τραγούδια που είχαν προκριθεί από τον Α’ Ημιτελικό
Rosanna Mailan – Άλμα
STEFI – Europa
Evangelia – Paréa
Marseaux – Χάνομαι
Akylas – Ferto
Alexandra Sieti – The Other Side
STYLIANOS – YOU & I
Πως θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής
Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα αναδειχθεί από:
- 50% ψήφο κοινού
- 25% ελληνική επιτροπή
- 25% διεθνή επιτροπή
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.
