Τα τζιν κουβαλούν την ιστορία τους και οι σταρ ανακαλύπτουν εκ νέου τα Levi’s

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Levi’s πέρυσι, καθώς Βρετανοί trendsetters, από τον Χάρι Στάιλς έως τον Νόελ Γκάλαχερ και την γιαγιά του TikTok, Grime Gran, εμφανίστηκαν φορώντας ρούχα του brand.

Η Λουκία Μαρκούτσο, διευθύνουσα σύμβουλος των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της αμερικανικής εταιρείας που είναι γνωστή για τα τζιν της, δήλωσε ότι η αναβίωση των τάσεων της δεκαετίας του 1990 είχε ενισχύσει τις πωλήσεις του κλασικού μοντέλου 501. Νέες τάσεις, όπως τα φαρδιά τζιν και τα μοντέλα με κορδόνι, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στη μέση, συνέβαλαν επίσης στην επιστροφή του τζιν στις ντουλάπες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harry Styles Look Archive (@styleslookarchive)

«Το τζιν βίωνε μια μικρή άνθηση»

Το τζιν έχασε έδαφος στην εποχή της πανδημίας του Covid, υπέρ των φαρδιών ρούχων για χαλάρωση στο σπίτι. Το κλείσιμο των κεντρικών οδών σε πολλά μέρη του κόσμου επηρέασε επίσης τις πωλήσεις, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να δοκιμάζουν τα τζιν πριν τα αγοράσουν, για να βρουν το κατάλληλο μέγεθος.

Η Λουίζ-Ντελίζ Φαβρ, επικεφαλής αναλύτρια ενδυμάτων στη GlobalData, δήλωσε ότι οι πωλήσεις τζιν αυξάνονταν ταχύτερα από την ευρύτερη αγορά μόδας, κατά περίπου 1,5% ετησίως, καθώς «το τζιν βίωνε μια μικρή άνθηση».

Ανέφερε ότι οι μάρκες τζιν με ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης και φήμης για την ποιότητά τους επωφελούνταν από μια στροφή προς την αξία για τα χρήματα που «δεν αφορούσε απαραίτητα τις χαμηλές τιμές, αλλά το να παίρνεις αυτό που αξίζει τα χρήματά σου».

Η Φαβρ πρόσθεσε ότι η Levi’s «ανανέωνε σιγά-σιγά την εικόνα της με συνεργασίες με διασημότητες που απευθύνονταν σε νεότερους αγοραστές» με έναν τρόπο τόσο διακριτικό που «αργά-αργά έγινε και πάλι cool»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HARRY STYLES LOOKBOOK (@hstyleslookbook)

Νεότεροι αγοραστές

Καθιερωμένες μάρκες όπως η Levi’s έχουν επίσης υψηλή αξία μεταπώλησης σε ιστότοπους όπως το Vinted, ενώ ο ανταγωνισμός από μάρκες όπως η Topshop, που κάποτε πλημμύριζε τις κεντρικές οδούς με φθηνά και μοντέρνα τζιν, έχει υποχωρήσει.

Μέρος της καθημερινής γκαρνταρόμπας

Η Σούζι Νταφάν, ανώτερη μάνατζερ για το τζιν στην εταιρεία τάσεων WGSN, είπε ότι οι μάρκες denim επωφελούνται επίσης από την επέκταση σε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, από μπουφάν και πουκάμισα μέχρι φούστες, καθώς και από μια σειρά με μοντέρνες σιλουέτες τζιν, από φαρδιά μέχρι boot cut.

Είπε ότι το τζιν είναι πλέον «ένα σημαντικό και ευέλικτο μέρος της καθημερινής γκαρνταρόμπας» προσθέτοντας: «Η νοσταλγία για τη δεκαετία του ’90 και του 2000, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γενιά Z, έχει ενισχύσει τις τάσεις του τζιν και έχει υποστηρίξει την αναβίωση της πλήρους τζιν ενδυμασίας (Canadian tuxedo)».

VIP, στιλίστες και trendsetters

Η Μαρκούτσο είπε ότι η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στις ισχυρές πωλήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και των καταστημάτων της Levi’s – τα οποία αριθμούν περισσότερα από 70 στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη στην υιοθέτηση της μάρκας από διαδικτυακούς influencers, μουσικούς και trendsetters.

Το Levi’s Haus of Strauss στο Λονδίνο, ένα εκθεσιακό χώρο που απευθύνεται σε VIP, στιλίστες και trendsetters, συνέβαλε στην προώθηση νέων συνεργασιών, όπως με τον Χάρι Στάιλς και την ιαπωνική μάρκα Sacai, τη βρετανική μάρκα Barbour και τον Τζόρνταν Στίβενς των Rizzle Kicks.

Το κλασικό στυλ

Αυτές οι επιμέρους συνεργασίες ήρθαν να προστεθούν στα οφέλη που αποκόμισε η μάρκα από την προώθηση του double denim από την Beyoncé, μεταξύ άλλων με το κομμάτι Levii’s Jeans στο άλμπουμ της Cowboy Carter που κυκλοφόρησε το 2024 και με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να φοράει Levi’s vintage στυλ στην ταινία Complete Unknown, τη βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, που κυκλοφόρησε το 2025.

Η Μαρκούτσο είπε ότι η Levi’s «επανεφευρίσκει εμβληματικά προϊόντα» όπως το 501, καθώς και πουλάει το κλασικό της στυλ.

από theguardian.com |Hailey Bieber και Snoop Dogg Photo: Courtesy of Levi’s