Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθηναίων

Στη σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθηναίων (Δ.Σ.Ν.Α.) προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, ανοίγοντας διάλογο με τους νέους. Το νέο όργανο θα έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ως θεσμοθετημένο πλαίσιο συμμετοχής των νέων ηλικίας 17 έως 30 ετών που κατοικούν, σπουδάζουν ή εργάζονται στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ανέφερε: «Η Αθήνα επενδύει στη νέα γενιά και της δίνει φωνή. Θέλουμε οι νέοι της Αθήνας να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο που μετράει στις αποφάσεις που διαμορφώνουν την πόλη μας. Με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας δημιουργούμε έναν θεσμικό χώρο συμμετοχής, όπου οι ιδέες και οι προτάσεις τους για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τη γειτονιά τους θα φτάνουν οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, σημείωσε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα συγκροτηθεί με διαφάνεια, αντιπροσωπευτικότητα και σαφείς κανόνες λειτουργίας. Εκπρόσωποι φορέων, μαθητικών κοινοτήτων και νέοι πολίτες μέσα από Μητρώο και κλήρωση θα συμμετέχουν σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό πλαίσιο διαβούλευσης. Οι προτάσεις τους θα κατατίθενται οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λαμβάνονται υπόψιν στη στρατηγική της πόλης. Δημιουργούμε έναν σταθερό θεσμό συμμετοχής για τη νέα γενιά της Αθήνας».

Μέλη, σύνθεση και θητεία

Τι προβλέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα αποτελείται από 43 μέλη.

Η σύνθεσή του θα προκύπτει από εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων, εκπροσώπους φορέων της πόλης (μαθητικές κοινότητες, εργασία, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, περιβάλλον, οργανώσεις πολιτών) και νέους πολίτες που θα επιλέγονται με κλήρωση από «Μητρώο Νέων Πολιτών».

Η θητεία του θα είναι διετής, με υποχρεωτικές τακτικές συνεδριάσεις και δημόσιο ετήσιο απολογισμό δράσης.

Η ίδρυση του Δ.Σ.Ν.Α. αποσκοπεί στη θεσμική ενσωμάτωση της φωνής των νέων στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων και θα έχουν εισηγητικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για τη νέα γενιά.

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου είναι η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για ζητήματα που αφορούν τη νεολαία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

