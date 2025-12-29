Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

Με μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση ολοκληρώνεται το 2025 για το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ) του Δήμου Αθηναίων, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου. Ειδικότερα, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια προσφέρεται σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής κοινότητας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου.

Το ενεργειακά ευάλωτο νοικοκυριό κληρώθηκε μεταξύ 18 μονογονεϊκών οικογενειών, μελών του Γραφείου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του ΓΑΕΦ, στο Σεράφειο, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

«Κανένα νοικοκυριό δεν μένει στο σκοτάδι»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε: «Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία.

Έχοντας ήδη μηδενίσει μέχρι στιγμής τα δημοτικά τέλη σε 200 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και χορηγήσει την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας σε περισσότερα από 350, προσφέρουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μία μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι πολιτική ευθύνη να διασφαλίζεις ότι κανένα νοικοκυριό δεν μένει στο σκοτάδι. Αποδεικνύουμε ότι ο Δήμος μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά με λύσεις μακράς πνοής και πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».