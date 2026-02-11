Κατολίσθηση στον οδικό άξονα Τρίπολης – Πύργου

Κατολίσθηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στον Εθνικό Οδικό Άξονα Τρίπολης – Πύργου, μετά το χωριό «Λιβαδάκι», λίγο πριν τα όρια της Περιφέρειας με τη Δυτική Ελλάδα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου και προσθέτει:« Μεγάλος όγκος βράχων και φερτών υλικών κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να κλείσει ο δρόμος για λόγους ασφαλείας.

Από την πρώτη στιγμή, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, βρέθηκαν στο σημείο, προχωρώντας σε αυτοψία και άμεσες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των υλικών.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Γορτυνίας, με στόχο τη συντομότερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή επαναλειτουργία του οδικού άξονα».

Διακοπή κυκλοφορίας

Σε σχέση με την κατολίσθηση που σημειώθηκε ο Δήμος Γορτυνίας ανακοίνωσε την εκτροπή της κυκλοφορίας στο σημείο, αναφέροντας: «Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας από την 06:30π.μ. ώρα της 11-02-2026 και μέχρι νεοτέρας, ισχύει η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην χ/θ 102,0 της Εθνικής Οδού Τριπόλεως – Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω πτώσης αποκολληθέντος τμήματος βράχου, ως απότοκο εντόνων βροχοπτώσεων προσφάτων ημερών.

Για το λόγο αυτό η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Λουτρών Ηραίας – Ανδρίτσαινας με κατεύθυνση προς την Τοπική Κοινότητα Άσπρα Σπίτια Αρχαίας Ολυμπίας και αντιστρόφως».

*πηγή φωτογραφιών: Περιφέρεια Πελοποννήσου