Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Οι έντονες βροχοπτώσεις επιτείνουν τις κατολισθήσεις στην περιοχή, ένα «σύνθετο γεωτεχνικό» φαινόμενο, όπως το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης. Ο νέος δρόμος προορίζεται αρχικά για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ενώ μελλοντικά ίσως ανοίξει και για τα υπόλοιπα οχήματα, ανάλογα με την εξέλιξη των γεωλογικών συνθηκών, αναφέρει το epirusonline.gr.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το έδαφος παραμένει ασταθές, με συνεχείς μετατοπίσεις και επέκταση του ρήγματος, γεγονός που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία από την πτώση βράχων στον δρόμο που συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία

Ομάδα γεωλόγων και μηχανικών παρακολουθεί διαρκώς την περιοχή, πραγματοποιεί μετρήσεις και αξιολογεί την κατάσταση, χωρίς να υπάρχει ακόμα εκτίμηση για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη από την κατασκευή του δρόμου πριν από 10 – 15 χρόνια, γι’ αυτό είχαν τοποθετηθεί δίκτυα και αγκυρώσεις για την συγκράτηση των πρανών.

Ήπειρος: Πτώση βράχων στον δρόμο προς τα σύνορα

Έκλεισε μετά από πτώση βράχων και άλλων φερτών υλικών η Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, ο δρόμος που συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, νωρίς το πρωί αποκολλήθηκαν βράχοι και κατά την πτώση τους στο οδόστρωμα συμπαρέσυραν πέτρες και χώματα με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα και η κυκολοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Το σημείο έχει ήδη αποκλειστεί με προειδοποιητική σήμανση, ενώ στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Καταπτώσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλα σημεία της Ηπείρου με αποτέλεσμα να έχουν κινηθεί και σήμερα δέκα μηχανήματα από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου για αντιμετώπιση προβλημάτων.