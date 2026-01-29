Οδοντωτός: Βράχος έπεσε στη γραμμή και χτύπησε συρμό του
Ακυρώθηκαν δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα
Ένας βράχος έπεσε σήμερα στη σιδηροδρομική γραμμή του οδοντωτού με αποτέλεσμα να χτυπήσει το τρένο που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό.
Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν δεν τραυματίστηκαν και μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.
Ως συνέπεια του περιστατικού, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή καταργούνται για σήμερα.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.
Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή.
