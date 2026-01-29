Ένας βράχος έπεσε σήμερα στη σιδηροδρομική γραμμή του οδοντωτού με αποτέλεσμα να χτυπήσει το τρένο που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό.

Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν δεν τραυματίστηκαν και μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Ως συνέπεια του περιστατικού, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή καταργούνται για σήμερα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

