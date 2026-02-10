Χανιά: Ο Ρώσος δήμαρχος, η πρώην σύζυγος και ο εμπρησμός σε λάθος επιχείρηση

Ήθελε να εκφοβίσει την πρώην σύζυγο του και πλήρωσε τρεις Έλληνες για να ανατινάξουν το διπλανό μαγαζί από το δικό της στα Χανιά ως προειδοποιητικό χτύπημα.

Ο λόγος για Ρώσο πρώην δήμαρχο που προς το παρόν αρνείται τις κατηγορίες, αλλά για την ελληνική αστυνομία αποτελεί τον ηθικό αυτουργό του εμπρησμού που κατέκαψε επιχείρηση στα Χανιά της Κρήτης στις 19 Ιανουαρίου.

«Δεν κάψανε το μαγαζί της πρώην συζύγου του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εμείς δεν την γνωρίζουμε την κυρία σε προσωπικό επίπεδο. Κάψανε το δικό μας κατάστημα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας το τελευταίο διάστημα με όλα όσα γίνονται», ανέφερε η ιδιοκτήτρια καταστήματος.

Η επιχείρηση της γυναίκας κάηκε ολοσχερώς. Η ζημιά ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.

«Καταστραφήκαμε» λέει και συγκλονίζει αποκλειστικά στο LIVE NEWS λέγοντας πως το μόνο λάθος ήταν ότι το αρχιτεκτονικό της γραφείο που με τόσο κόπο δημιούργησε έτυχε να γειτνιάζει με το μαγαζί της πρώην συντρόφου του Ρώσου δημάρχου.

Το σχέδιο εμπρησμού και οι συλλήψεις – Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα Χανίων. Ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να «στρατολόγησε» τρεις νεαρούς Έλληνες, δύο από την Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά.

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος “παρήγγειλε” τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του ώστε να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν ή χρηματικό ποσό.

Το εξοργιστικό είναι πως φέρεται να κατέστρωσε ένα ολόκληρο εμπρηστικό σχέδιο για να εκβιάσει την πρώην σύζυγο του αλλά με παθόντα τελικά έναν άνθρωπο που ουδεμία σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος «τσάκωσαν» τους δύο νεαρούς από την Θεσσαλονίκη με τα μπιτόνια στα χέρια. Δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη εμφανίζονται να τρέχουν πανικόβλητοι. Ένα από τα πράγματα που πρόδωσε την ταυτότητα του ενός είναι τα εγκαύματα στο χέρι του.

Στις 20 Ιανουαρίου, μια ημέρα μετά τον εμπρησμό, ο 20χρονος φωτογράφισε το χέρι του, το οποίο έχει υποστεί εγκαύματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής : «…Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι…»

Εκτός από τους δύο νεαρούς που φέρεται να είχαν τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κι ένας ντόπιος. Μόνιμος κάτοικος των Χανίων που ανέλαβε να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από βενζινάδικο της γειτονιάς του.

Ο ρόλος του «ντόπιου»

Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων στο οποίο μετέβαινε συχνά για αγορά καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες στη μικρή κοινωνία των Χανίων.

Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Πακιστανικά τηλέφωνα, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορικό όχημα μέχρι και την αλλαγή ρούχων.

«Πριν βγούμε στην Εθνική πετάξανε όλα τα ρούχα που φορούσανε σε ένα γκρεμό και εγώ πέταξα ένα καπέλο που φορούσα και κάτι γάντια», υπογράμμισε κατηγορούμενος.

Από βραβευμένος δήμαρχος… κατηγορούμενος

Υπήρξε για χρόνια δήμαρχος στην Ρωσία.

Ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα με μακρά θητεία και τιμητικές διακρίσεις στην χώρα του. Σήμερα όμως κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος. Επιπλέον, υπήρξε δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν) και δηλώνει κάτοικος Μόσχας. Το 2020, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, χώρισε με την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφο του και εκ τότε επιθυμεί να του παραδώσει χρηματικά ποσά ή να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν.

Οι διαφωνίες όπως φαίνεται δεν έμειναν στα λόγια με την πρώην σύντροφο να καταγγέλλει πως έλαβε απειλητικά μηνύματα τόσο πριν από τον εμπρησμό όσο και μετά.

Τα απειλητικά μηνύματα

Μετά τον εμπρησμό, έλαβε από άγνωστο αριθμό απειλητικό μήνυμα προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις. Ενώ λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε νέο μήνυμα που ανέφερε ότι θα καούν και οι φίλοι της.

Από τους εμπλεκόμενους ένας μόνο μέχρι στιγμής έχει αποδεχτεί όλες τις κατηγορίες δίνοντας σαφή περιγραφή στις αρχές για τον τρόπο δράσης τους. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο όπως και ο τρίτος που φέρεται να τους προμήθευσε την εύφλεκτη ύλη.

Το προφίλ του Ρώσου πρώην δημάρχου

Εργάστηκε ως Αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Τιμήθηκε με το μετάλλιο “Για Εργατική Ανδρεία” (1981) και το Τάγμα της Φιλίας (1995).

Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού Υπουργείου και μέλος Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρωσίας (κρατικός αξιωματούχος).

Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους δέκα καλύτερους δημάρχους στη Ρωσία

Έλαβε βραβεία στους διαγωνισμούς «Η πιο καλοδιατηρημένη πόλη στη Ρωσία»

Αυτή είναι η επιχείρηση που έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στα Χανιά