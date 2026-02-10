newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χανιά: Ο Ρώσος δήμαρχος, η πρώην σύζυγος και ο εμπρησμός σε λάθος επιχείρηση
Ελλάδα 10 Φεβρουαρίου 2026, 17:37

Χανιά: Ο Ρώσος δήμαρχος, η πρώην σύζυγος και ο εμπρησμός σε λάθος επιχείρηση

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος “παρήγγειλε” τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του στα Χανιά ώστε να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν ή χρηματικό ποσό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Ήθελε να εκφοβίσει την πρώην σύζυγο του και πλήρωσε τρεις Έλληνες για να ανατινάξουν το διπλανό μαγαζί από το δικό της στα Χανιά ως προειδοποιητικό χτύπημα.

Ο λόγος για Ρώσο πρώην δήμαρχο που προς το παρόν αρνείται τις κατηγορίες, αλλά για την ελληνική αστυνομία αποτελεί τον ηθικό αυτουργό του εμπρησμού που κατέκαψε επιχείρηση στα Χανιά της Κρήτης στις 19 Ιανουαρίου.

«Δεν κάψανε το μαγαζί της πρώην συζύγου του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εμείς δεν την γνωρίζουμε την κυρία σε προσωπικό επίπεδο. Κάψανε το δικό μας κατάστημα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας το τελευταίο διάστημα με όλα όσα γίνονται», ανέφερε η ιδιοκτήτρια καταστήματος.

Η επιχείρηση της γυναίκας κάηκε ολοσχερώς. Η ζημιά ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.

«Καταστραφήκαμε» λέει και συγκλονίζει αποκλειστικά στο LIVE NEWS λέγοντας πως το μόνο λάθος ήταν ότι το αρχιτεκτονικό της γραφείο που με τόσο κόπο δημιούργησε έτυχε να γειτνιάζει με το μαγαζί της πρώην συντρόφου του Ρώσου δημάρχου.

Το σχέδιο εμπρησμού και οι συλλήψεις – Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα Χανίων. Ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να «στρατολόγησε» τρεις νεαρούς Έλληνες, δύο από την Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά.

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος “παρήγγειλε” τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του ώστε να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν ή χρηματικό ποσό.

Το εξοργιστικό είναι πως φέρεται να κατέστρωσε ένα ολόκληρο εμπρηστικό σχέδιο για να εκβιάσει την πρώην σύζυγο του αλλά με παθόντα τελικά έναν άνθρωπο που ουδεμία σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος «τσάκωσαν» τους δύο νεαρούς από την Θεσσαλονίκη με τα μπιτόνια στα χέρια. Δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη εμφανίζονται να τρέχουν πανικόβλητοι. Ένα από τα πράγματα που πρόδωσε την ταυτότητα του ενός είναι τα εγκαύματα στο χέρι του.

Στις 20 Ιανουαρίου, μια ημέρα μετά τον εμπρησμό, ο 20χρονος φωτογράφισε το χέρι του, το οποίο έχει υποστεί εγκαύματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής : «…Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι…»

Εκτός από τους δύο νεαρούς που φέρεται να είχαν τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κι ένας ντόπιος. Μόνιμος κάτοικος των Χανίων που ανέλαβε να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από βενζινάδικο της γειτονιάς του.

Ο ρόλος του «ντόπιου»

Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων στο οποίο μετέβαινε συχνά για αγορά καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες στη μικρή κοινωνία των Χανίων.

Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Πακιστανικά τηλέφωνα, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορικό όχημα μέχρι και την αλλαγή ρούχων.

«Πριν βγούμε στην Εθνική πετάξανε όλα τα ρούχα που φορούσανε σε ένα γκρεμό και εγώ πέταξα ένα καπέλο που φορούσα και κάτι γάντια», υπογράμμισε κατηγορούμενος.

Από βραβευμένος δήμαρχος… κατηγορούμενος
Υπήρξε για χρόνια δήμαρχος στην Ρωσία.

Ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα με μακρά θητεία και τιμητικές διακρίσεις στην χώρα του. Σήμερα όμως κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος. Επιπλέον, υπήρξε δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν) και δηλώνει κάτοικος Μόσχας. Το 2020, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, χώρισε με την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφο του και εκ τότε επιθυμεί να του παραδώσει χρηματικά ποσά ή να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν.

Οι διαφωνίες όπως φαίνεται δεν έμειναν στα λόγια με την πρώην σύντροφο να καταγγέλλει πως έλαβε απειλητικά μηνύματα τόσο πριν από τον εμπρησμό όσο και μετά.

Τα απειλητικά μηνύματα

Μετά τον εμπρησμό, έλαβε από άγνωστο αριθμό απειλητικό μήνυμα προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις. Ενώ λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε νέο μήνυμα που ανέφερε ότι θα καούν και οι φίλοι της.

Από τους εμπλεκόμενους ένας μόνο μέχρι στιγμής έχει αποδεχτεί όλες τις κατηγορίες δίνοντας σαφή περιγραφή στις αρχές για τον τρόπο δράσης τους. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί αναμένεται να απολογηθούν αύριο όπως και ο τρίτος που φέρεται να τους προμήθευσε την εύφλεκτη ύλη.

Το προφίλ του Ρώσου πρώην δημάρχου

Εργάστηκε ως Αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Τιμήθηκε με το μετάλλιο “Για Εργατική Ανδρεία” (1981) και το Τάγμα της Φιλίας (1995).

Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού Υπουργείου και μέλος Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρωσίας (κρατικός αξιωματούχος).

Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους δέκα καλύτερους δημάρχους στη Ρωσία

Έλαβε βραβεία στους διαγωνισμούς «Η πιο καλοδιατηρημένη πόλη στη Ρωσία»

Αυτή είναι η επιχείρηση που έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στα Χανιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Coca Cola και ΟΠΑΠ ανέβασαν την αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Coca Cola και ΟΠΑΠ ανέβασαν την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα
Ελλάδα 10.02.26

«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα

«Η γυναίκα μου είναι σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας παρκάρει το ΙΧ.

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»
Στην Άρτα 10.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε - «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»

Στην θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας, μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 35χρονης λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Σύνταξη
Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Ελλάδα 10.02.26

Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Για το περιστατικό στο Ηράκλειο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , τη συσκοτιστική δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα

Μια καραμέλα που έχει λιώσει. Η ΚΕΔ του Στεφάν Λανουά, δεν φαίνεται να αξιολογεί τα δεδομένα από τις προπονήσεις, τις απαντήσεις στα γρήγορα τεστ, την παρουσία του στα γήπεδα, την αυτό-αξιολόγηση…

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής
ΕΕ 10.02.26

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής

Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα
Ελλάδα 10.02.26

«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα

«Η γυναίκα μου είναι σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας παρκάρει το ΙΧ.

Σύνταξη
«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του
Ποδόσφαιρο 10.02.26

«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί χαρακτήρισε δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον πελάτη του με την υπόθεση Έπσταϊν ως ψευδή και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά.

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
Euroleague 10.02.26

Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο