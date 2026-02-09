Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση κατασκοπείας με τον 54χρονο σμήναρχο που κατηγορείται ότι έδινε έναντι αμοιβής απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ σε Κινέζο πράκτορα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Οι συναντήσεις

Σύμφωνα με το ERTNews ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.

Από τα μικροποσά στα απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα

Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν τα ποσά που λάμβανε από τον Κινέζο πράκτορα. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο.

Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.

Βαριές κατηγορίες

Σύμφωνα με το MEGA στην απολογία του ο σμήναρχος λέει ότι από το 2023 όταν έστειλε το βιογραφικό και του απάντησαν θετικά, άρχισε να στέλνει κάποια reports στην αρχή, αλλά για θέματα τα οποία ήταν σε γενικές γραμμές αθώα.

Όμως, μετά την πάροδο περίπου ενός οκταμήνου, άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί να υποβάλλουν ερωτήματα για πιο διαβαθμισμένες πληροφορίες, σχετικώς με τηλεπικοινωνιακά θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις ΝΑΤΟϊκές κυρίως.

Στο μεταξύ, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος χαρακτηρίζονται βαρύτατες. Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.