Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Στο επίκεντρο μιας σοβαρής ποινικής υπόθεσης βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ, καθώς σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε εις βάρος του κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Ο 68χρονος, γνωστός από τις τηλεοπτικές σειρές The West Wing και Thirtysomething, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με παιδί.

Η εισαγγελία της κομητείας Μπερναλίγιο επιβεβαίωσε ότι το κατηγορητήριο κατατέθηκε την Παρασκευή. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του, Στάντον «Λάρι» Στάιν, δήλωσε ότι η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, χαρακτηρίζοντας όμως την υπόθεση «νομικά και αποδεικτικά αδύναμη».

Οι κατηγορίες και το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τον περασμένο μήνα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπάσφιλντ, με δύο κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού. Η ένορκη κατάθεση που συνοδεύει την υπόθεση τον κατηγορεί ότι άγγιξε ανάρμοστα δύο ανήλικους ηθοποιούς, αδέλφια μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη σειρά του Fox The Cleaning Lady, όπου ο ίδιος συμμετείχε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Ένα από τα παιδιά φέρεται να κατέθεσε ότι οι πράξεις ξεκίνησαν όταν ήταν επτά ετών και επαναλήφθηκαν την επόμενη χρονιά. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση του ίδιου του Μπάσφιλντ, στην οποία υποστήριξε ότι η μητέρα των παιδιών ενδέχεται να ενήργησε εκδικητικά, επειδή τα παιδιά της δεν συμμετείχαν στην τελευταία σεζόν της σειράς.

Η στάση της υπεράσπισης και η αποφυλάκιση

Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές λίγες ημέρες μετά την έκδοση του εντάλματος, αρνούμενος κατηγορηματικά τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισε «φρικτές». Κρατήθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Αλμπουκέρκι, αλλά στις 20 Ιανουαρίου αφέθηκε ελεύθερος με προσωπική εγγύηση, εν αναμονή της δίκης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Σαμ Μπρέγκμαν, δήλωσε ότι η υπόθεση αναμένεται να προχωρήσει κανονικά σε δίκη και θα αναληφθεί από τη Μονάδα Ειδικών Θυμάτων της εισαγγελίας. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η ακρόαση για την αποφυλάκιση ανέδειξε «σοβαρά και ανίατα κενά» στην επιχειρηματολογία της κατηγορούσας αρχής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ, εμφανίστηκε συγκινημένη, λέγοντας «ευχαριστώ τον Θεό» μετά την απόφαση του δικαστή. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έγραψε στο Instagram ότι αυτή η περίοδος της ζωής της τη βοήθησε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της, σημειώνοντας πως επιστρέφει σταδιακά στη δημόσια ζωή «ένα βήμα τη φορά».

*Με πληροφορίες από: Los Angeles Times