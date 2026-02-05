ΥΠΕΝ-Δήμοι: Προγραμματικές συμβάσεις για την δημιουργία και την ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών
Με σκοπό την ενίσχυση του πεζοπορικού τουρισμοί Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμοι της χώρας υπέγραψαν προγραμματικές συμβάσεις.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη δικτύων πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Υπουργείο υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις με την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και τους Δήμους Πύλης, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Κορίνθου, Θέρμης Διός/Ολύμπου, Ορεστιάδας, Έδεσσας, Αμφίκλειας- Ελάτειας, Νέστου, Τεμπών, Μαντουδίου και Δομοκού, ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθούν και άλλες περιοχές.
Όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο, οι εν λόγω συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ αφορούν την υλοποίηση σχετικών έργων, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της Δράσης για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των εγκεκριμένων αποφάσεων ένταξης.
Οι παρεμβάσεις στους Δήμους
Οι παρεμβάσεις στους ΟΤΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας διαδρομών, τη σήμανση και πληροφόρηση επισκεπτών, ήπιες τεχνικές εργασίες και έργα προστασίας, καθώς και δράσεις ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος των προγραμματικών συμβάσεων είναι η ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.
