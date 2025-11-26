Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
26.11.2025
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Συγκινητική προβολή της σειράς «Άγιος Παΐσιος» στη μεγάλη οθόνη του Christmas Theater για φιλανθρωπικό σκοπό
Media 26 Νοεμβρίου 2025

Συγκινητική προβολή της σειράς «Άγιος Παΐσιος» στη μεγάλη οθόνη του Christmas Theater για φιλανθρωπικό σκοπό

Σε ένα κατάμεστο Christmas Theater, το βράδυ της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στο Άγιο Παΐσιο.

Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης  πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Christmas Theater, η φιλανθρωπική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, μέσα από την προβολή ταινίας με σκηνές που δεν μεταδόθηκαν στην τηλεόραση και τα ωραιότερα αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό», μια παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και της Pemptousia TV.

Η βραδιά ήταν ένας ύμνος σε έναν σύγχρονο οικουμενικό Άγιο ο οποίος αποτελεί πνευματικό στήριγμα και συνεχίζει να αγκαλιάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, όπως απέδειξε η μεγάλη απήχηση της τηλεοπτικής σειράς που μεταδόθηκε από το MEGA – μια σειρά που άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, αφού πάνω από 4.000 κόσμου έφτασε στο Christmas Theater σε μια παράσταση που ήταν sold out.

Το κοινό παρακολούθησε με προσήλωση την μεταφορά της τηλεοπτικής σειράς στη μεγάλη οθόνη και μέσα από σκηνές που προβλήθηκαν για πρώτη φορά με σημαντικές στιγμές από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήσαν ομιλίες ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, και ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος οραματίστηκε και στήριξε τη σειρά.

Παρόντες ήταν ο σεναριογράφος Γεώργιος Τσιάκκας, και οι ηθοποιοί Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Αντώνης Κατσαρής, Δημήτρης Ξανθόπουλος και Μαρίνα Καλογήρου. Την εκδήλωση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη.

Οι συντελεστές και οι ηθοποιοί  ανέβηκαν  στη σκηνή και  υποκλίθηκαν στον κόσμο ενώ ο σεναριογράφος και ο πρωταγωνιστής μίλησαν για την εμπειρία τους εκπροσωπώντας όλους τους ηθοποιούς.

Στη συνέχεια η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός Μαρία Γιαχνάκη ευχαρίστησε τον κόσμο που γέμισε το θέατρο και έγινε μέρος της φιλανθρωπικής βραδιάς της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν στο κέντρο βρεφών Μητέρα και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ που είχε το όραμα γι΄αυτή την παραγωγή αλλά και για την οικονομική στήριξη της Μονής Βατοπαιδίου στην πραγματοποίηση της ταινίας ενώ αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές που το κοινό μετά από αυτές τις προβολές, αναφερόμενη στο ταξίδι της σειράς στη Γεωργία Ρουμανία Σερβία Ρωσία Βουλγαρία.

Η ταινία θα προβληθεί στις 29 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Αγίου και στην ταπεινή αλλά γεμάτη αγάπη για τον άνθρωπο ζωή του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος, Αργολίδος κ. Νεκτάριος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Alter Ego Media, κ. Ιωάννης Βρέντζος, το ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος Γραικός, κ. Απόστολος Νικολαΐδης, η Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, κ. Μαρία Γιαχνάκη.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, η οποία έψαλλε ύμνους από την Ακολουθία του Αγίου Παϊσίου, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης

Media
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο