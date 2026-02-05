Ανάδειξη και αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας μεταλλείων Λαυρίου

Στην έγκριση της ένταξης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας μεταλλείων Λαυρίου», ενός εμβληματικού βιομηχανικού μνημείου της μεταλλευτικής ιστορίας, ύψους έως 9,5 εκ. ευρώ, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Λαυρεωτικής.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, η αποκατάσταση και η ανάδειξη της Γαλλική Σκάλας κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της υπέρμετρα επιβαρυμένης στατικής της κατάστασης, συνεπεία των σεισμικών δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος τμηματικής ή ολικής κατάρρευσης.

Η εν λόγω χρηματοδότηση εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026» στον Α.Π. 1: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την ολιστική ανάπτυξη του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ήταν διακαής πόθος όλων των κατοίκων της Λαυρεωτικής και έγινε επιτέλους πραγματικότητα.

