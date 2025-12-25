newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 03:30

Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία διαδήλωσαν χθες Τετάρτη εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, έπειτα από κινητοποιήσεις άλλων επαγγελματικών τομέων τις τελευταίες ημέρες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα, που είχε άμεσο αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια.

Οι διαδηλωτές, φορώντας τα κράνη τους, έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας Λα Πας

Ο πρόεδρος Πας ανακοίνωσε την κατάργηση των επιδοτήσεων που εφάρμοζαν οι κυβερνήσεις των σοσιαλιστών προκατόχων του Εβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Αρσε (2020-2025), διατηρώντας τεχνητά χαμηλές τις τιμές για είκοσι χρόνια.

Το μέτρο εγγράφηκε σε σειρά μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τον κ. Πας για την αντιμετώπιση βαθιάς οικονομικής κρίσης, εν μέρει οφειλόμενης στα δισεκατομμύρια δολάρια στα οποία ανερχόταν το ετήσιο κόστος της διατήρησης των καυσίμων σε προσιτό επίπεδο τιμών.

«Θέλουμε να ανακληθεί το διάταγμα αυτό», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάριο Αργόγιο, επικεφαλής της κεντρικής συνομοσπονδίας εργαζομένων της Βολιβίας (COB), του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας των Ανδεων.

Οι διαδηλωτές, φορώντας τα κράνη τους, έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας Λα Πας, όπου ακούγονταν βαρελότα, ενώ μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας απέκλεισε την πρόσβαση στην κεντρική πλατεία όπου βρίσκεται η έδρα της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Αργόγιο, η κυβερνητική απόφαση προκαλεί πληθωρισμό. «Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε, η τιμή των εισιτηρίων (των λεωφορείων) επίσης», εξήγησε.

Ο κύκλος της κρίσης

Την περασμένη Παρασκευή έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις, εργαζόμενων στον τομέα των μεταφορών, προκαλώντας εν μέρει παράλυση της δραστηριότητας. Κατόπιν, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε άλλους τομείς.

Ωσότου ανακοίνωσε την απόφασή του ο νέος πρόεδρος, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων και τα μεταπωλούσε με ζημία.

Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Προχθές Τρίτη άρχισαν συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου και την COB, όμως ο κ. Πας αρνείται να υπαναχωρήσει.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε την ίδια ημέρα ότι ο τερματισμός της επιδότησης των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ επιτρέπει εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
Ονδούρα: Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο της χώρας
Ανακηρύχθηκε νικητής 25.12.25

Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο στην Ονδούρα

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα ο εκλεκτός του Τραμπ.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Αμφισβητούμενη διαδικασία 25.12.25

Ο εκλεκτός του Τραμπ πρόεδρος στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Σύνταξη
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Ρωσία: Νέα δημοσκόπηση – Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026
Καλός οιωνός; 24.12.25

Νέα δημοσκόπηση στη Ρωσία - Η πλειοψηφία των Ρώσων αναμένει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2026

Th δημοσκόπηση πραγματοποίησε το προσκείμενο στη ρωσική κυβέρνηση Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης - Τι μπορεί να σημαίνει ότι δόθηκαν τώρα τέτοιου είδους στοιχεία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ιορδανίας εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
Κυκλώματα ναρκωτικών 25.12.25

Η Ιορδανία βομβαρδίζει στη νότια Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στη νότια Συρία.

Σύνταξη
Ονδούρα: Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο της χώρας
Ανακηρύχθηκε νικητής 25.12.25

Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο στην Ονδούρα

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα ο εκλεκτός του Τραμπ.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
Βοτανικός 25.12.25

Ποια είναι η τελική χωρητικότητα των θέσεων στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, ενώ έγινε γνωστή η τελική χωρητικότητα των θέσεων που θα είναι απολύτως εντός των προβλεπόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Αμφισβητούμενη διαδικασία 25.12.25

Ο εκλεκτός του Τραμπ πρόεδρος στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Σύνταξη
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο