Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά θέτει στο επίκεντρο τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Πειραιά (Δ.Ε. Πειραιά)».

Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνεται ανοιχτή εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής οργάνωσης του Δήμου Πειραιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στην αίθουσα του ΕΒΕΠ (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς).

Στόχος της εκδήλωσης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, είναι η ενημέρωση, ο διάλογος και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων και των επαγγελματιών της περιοχής, ώστε οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας να ενσωματωθούν ουσιαστικά στον τελικό σχεδιασμό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα αναλυθούν οι βασικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων σεναρίων, που αφορούν:

την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των υποδομών,

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της βιωσιμότητας,

την ορθολογική διαχείριση του χώρου και των χρήσεων γης.

«Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης και διαμορφώνεται με τη συνεισφορά εκείνων που ζουν και δραστηριοποιούνται στον Πειραιά» επισημαίνει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις για τον Δήμο Πειραιά:

https://polsxedia.ypen.gov.gr/tps_details/%CE%94_238

Ο Δήμος Πειραιά καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, συμβάλλοντας με τις απόψεις τους στη συνδιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, βιώσιμου και λειτουργικού σχεδίου για το μέλλον της πόλης.

«Ο Δήμος Πειραιά επενδύει στον ανοιχτό διάλογο»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του Πειραιά. Μέσα από το ΤΠΣ τίθενται οι βάσεις για μια πόλη πιο λειτουργική, βιώσιμη και ανθεκτική στις προκλήσεις του μέλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.

Για τον λόγο αυτό, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στη διαδικασία διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θέλουμε οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό, να καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τις ανάγκες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της πόλης.

Ο Δήμος Πειραιά επενδύει στον ανοιχτό διάλογο και στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ώστε το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών».

Ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης Δημήτρης Αράπης, ανέφερε:

«Ο σχεδιασμός των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για την πόλη μας είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία γιατί καθορίζει τις χρήσεις των πολεοδομικών ενοτήτων για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι μια σοβαρή διαδικασία που θα διορθώσει αστοχίες του παλιού γενικού πολεοδομικού σχεδίου και θα διαμορφώσει ένα σχέδιο βάσει των αναγκών και προοπτικών της πόλης μας. Ενημερωνόμαστε και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού».