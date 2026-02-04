Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής
Υπό κράτηση παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών, κατηγορούμενος για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία, στη Γερμανία και, συγκεκριμένα, στο Αμβούργο.
Ο 55χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν στο αίτημα των Γερμανών να εκδοθεί στη χώρα τους. Για το ζήτημα της έκδοσης θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ, και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.
Το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσε επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής επιχείρησης Blohm & Voss, που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου και είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές και ναυπηγικές βάσεις στην Ευρώπη.
Άλλα δύο περιστατικά σαμποτάζ εντόπισαν στη Γερμανία
Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται, εκτός από τον 55χρονο, κι ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Από την έρευνα των γερμανικών διωκτικών αρχών φαίνεται να προκύπτει ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική επιχείρηση – όμιλο που, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της επιφανειακής προστασίας και της αντιδιαβρωτικής προστασίας πλοίων.
Στο επίκεντρο των ερευνών των γερμανικών διωκτικών αρχών, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εντοπίσθηκε – μεταξύ άλλων – ένα περιστατικό στις αρχές του 2025, κατά το οποίο 20 κιλά αμμοβολής βρέθηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας «Emden».
Επιπλέον, ένα δεύτερο περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την κορβέτα «Köln», όπου οι δύο συγκεκριμένοι άνδρες φέρονται, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, να «κατέβασαν» κεντρικό διακόπτη, κόβοντας το ρεύμα. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πράξεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.
