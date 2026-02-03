Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Στη Ροδόπη και στο χωριό Κοπτερό του δήμου Ιάσμου εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το πρωί ο 54χρονος που κατηγορείται για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία.

Πρόκειται μουσουλμάνο Έλληνα που εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό σκάφος της Γερμανίας.

Ευρωπαϊκό ένταλμα

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα και σήμερα πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα, Ρουμανία και Γερμανία.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την έρευνα στην οικία του κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για εξέταση, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος, έξι κινητά, τρία USB, μία κάρτα sim, μικρό χρηματικό ποσό και 19 βιβλιάρια τράπεζας.

Ύποπτοι για σαμποτάζ

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιά σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας του πλοίου. Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.

Οι έρευνες

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία, είτε να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο – θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.