Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Στο πλαίσιο των ερευνών για το σαμποτάζ, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στο Αμβούργο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν δύο εργαζόμενους στο λιμάνι του Αμβούργου, οι οποίοι κατηγορούνται για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία.
Πρόκειται για έναν 37χρονο Ρουμάνο και έναν 54χρονο Έλληνα, οι οποίοι, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild διέπραξαν δολιοφθορές. Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας Κρατικής Ασφάλειας και της εισαγγελίας του Αμβούργου, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές τόσο στο Αμβούργο όσο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
Η επιχείρηση έγινε σε συντονισμό με τη Eurojust, που είναι υπεύθυνη για το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και έχει έρευνα τη Χάγη.
Προς το παρόν, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι οι πληροφορίες είναι πρώιμες και δεν απαντά σε ερωτήσεις για το περιστατικό.
Πράξεις σαμποτάζ
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι ύποπτοι φέρονται να παραποίησαν πολλά πλοία που προορίζονταν για το Γερμανικό Ναυτικό, ενώ εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου το 2025. Τα πλοία βρίσκονταν σε ναυπηγείο.
Μεταξύ των πράξεων που τους αποδίδονται είναι ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκι στον κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας γλυκού νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμου και απενεργοποίησαν τους ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφάλειας του πλοίου. Το περιστατικό ανακαλύφθηκε μόνο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επί του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» σαλπάρει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.
Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα στοχεύει επίσης να προσδιορίσει ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις πράξεις δολιοφθοράς.
Ζήτημα εθνικής ασφάλειας
Η Εισαγγελία του Αμβούργου δήλωσε ότι το σαμποτάζ θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να έχουν καθυστερήσει την αναχώρησή τους. Αυτό θα είχε αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του γερμανικού στρατού.
