Κάθριν Ο’Χάρα: Η ηθοποιός έπασχε από «situs inversus» – Η καρδιά της ήταν στη δεξιά πλευρά
01 Φεβρουαρίου 2026, 11:50

Κάθριν Ο’Χάρα: Η ηθοποιός έπασχε από «situs inversus» – Η καρδιά της ήταν στη δεξιά πλευρά

«Είμαι φρικιό» αστειευόταν η αείμνηστη ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, η Κάθριν Ο’ Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «σοβαρή κατάσταση». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέφερε από «ξαφνική ασθένεια».

Αν και η αιτία θανάτου της δεν έχει επιβεβαιωθεί, η Καναδή ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως Σκαθαροζούμης και Μόνος στο Σπίτι, είχε μοιραστεί στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση, λόγω της οποίας η καρδιά της βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του στήθους της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag)

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν»

Η πάθηση είναι γνωστή ως situs inversus, μια γενετική παραλλαγή όπου τα όργανα στο στήθος και στην κοιλιά βρίσκονται σε αντίθετη θέση από την κανονική ανατομία. Επηρεάζει περίπου 1 στα 10.000 άτομα. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το situs inversus συνέβαλε στο θάνατό της.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν situs inversus, καθώς δεν προκαλεί πόνο ή συμπτώματα που απαιτούν θεραπεία. Η πάθηση είναι συνήθως ακίνδυνη, αλλά μερικές φορές μπορεί να σχετίζεται με άλλες επιπλοκές στην υγεία, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ» γράφει το People.

«Αγαπώ την δυτική ιατρική, απλά δεν θέλω να είμαι μέρος της. Αλλά έπρεπε να κάνω ένα τεστ φυματίωσης όταν ο μικρότερος γιος μας ήταν στο νηπιαγωγείο και πήγα στον γιατρό του συζύγου μου και μου είπε να κάνουμε μερικές βασικές εξετάσεις»

YouTube thumbnail

Πότε το έμαθε;

Το 2020, η Ο’Χάρα μίλησε ανοιχτά για την πάθησή της κατά τη διάρκεια ενός Virtual Happy Hour με την οινοποιό Κάθριν Χολ. «Είμαι φρικιό» αστειεύτηκε η νικήτρια του Emmy γελώντας.

Η σταρ της σειράς Schitt’s Creek είπε επίσης ότι πάσχει από δεξτροκαρδία, ένα είδος situs inversus όπου η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα και τα άλλα όργανα είναι ανεστραμμένα.

Έμαθε για την πάθησή της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν επισκέφθηκε τον γιατρό μαζί με τον σύζυγό της Μπο Γουέλς.

«Αγαπώ την δυτική ιατρική, απλά δεν θέλω να είμαι μέρος της. Αλλά έπρεπε να κάνω ένα τεστ φυματίωσης όταν ο μικρότερος γιος μας ήταν στο νηπιαγωγείο και πήγα στον γιατρό του συζύγου μου και μου είπε να κάνουμε μερικές βασικές εξετάσεις, μία από τις οποίες ήταν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα» θυμήθηκε.

«Είστε οι πρώτοι!»

Η Ο’Χάρα εξήγησε ότι μπερδεύτηκε όταν ο γιατρός προσπάθησε να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές συσκευές ΗΚΓ και στη συνέχεια ζήτησε να γίνει ακτινογραφία θώρακα.

«Σκέφτηκα ότι κάτι συμβαίνει. Μας κάλεσε στο γραφείο του και μας είπε: “Είστε οι πρώτοι που έχω συναντήσει!”» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουσε για το situs inversus.

«Είμαι ένα από τα επτά παιδιά και οι γονείς μου είχαν ήδη πεθάνει. Δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα για αυτό» είπε τότε. «Οδηγούσαμε προς το σπίτι και σκεφτόμουν: “αναρωτιέμαι αν τα άλλα αδέλφια μου ξέρουν πού βρίσκονται οι καρδιές τους!”»

«Όταν ο γιατρός μας είπε ότι η καρδιά μου ήταν στη δεξιά πλευρά και τα όργανα μου ήταν ανεστραμμένα, ο σύζυγός μου έκανε πλάκα αμέσως λέγοντας : «Όχι, το κεφάλι της είναι ανάποδα! Την υγειά μας να ‘χουμε!».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Κάθριν Ο’Χάρα ποζάρει στο κόκκινο χαλί πριν από την προβολή της ταινίας «The Wild Robot», στο πλαίσιο της 49ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), στις 8 Σεπτεμβρίου 2024. REUTERS/Mark Blinch





