Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Κάθριν Ο'Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
Κάθριν Ο'Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία απεβίωσε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών, ήταν παντρεμένη για δεκαετίες με τον σύζυγό της, τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό της μίλησαν για έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με την ηθοποιό να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ της Daily Mail κάνει λόγο για αιφνίδια κατάληξη, λίγες ώρες αργότερα χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τα αίτια.

Αφού η Κάθριν Ο’Χάρα και ο Μπο Γουέλς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Σκαθαροζούμης» (Beetlejuice) του Τιμ Μπάρτον, που κυκλοφόρησε το 1988 — εκείνη ως ηθοποιός και εκείνος ως σκηνογράφος — το ζευγάρι παρέμεινε μαζί για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η Ο’Χάρα έχει πει ότι πρόσεξε για πρώτη φορά τον Γουέλς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «Σκαθαροζούμη», αναπολώντας σε συνεντεύξεις ότι οι δύο γρήγορα έγιναν φίλοι στο πλατό. Η ηθοποιός περιέγραψε τον Γουέλς ως «όμορφο» και είπε ότι περνούσαν πολύ χρόνο μαζί μιλώντας και γελώντας κατά τη διάρκεια της παραγωγής, σε συνέντευξή της στο People το 2024.

Με τη διαμεσολάβηση του Τιμ Μπάρτον

«Μου μιλούσε συνεχώς» είπε κάποτε η Ο’Χάρα. «Περνούσαμε χρόνο μαζί στο πλατό και γελούσαμε πολύ. Πέρασε από το μυαλό μου ότι θα μου ζητούσε να βγούμε». Όταν αυτός δεν το έκανε, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν κάπως μπερδεμένη από την κατάσταση.

Η Ο’Χάρα τελικά το ανέφερε στον Τιμ Μπάρτον, λέγοντας στον σκηνοθέτη: «Ο Μπο Γουέλτς μου μιλάει κάθε μέρα, αλλά δεν μου ζητάει ποτέ να βγούμε». Ο Μπάρτον της είπε: «Θα δω τι μπορώ να κάνω».

Το πρώτο ραντεβού

Ο Μπάρτον βοήθησε να προχωρήσει η σχέση τους, προτρέποντας τον Γουέλτς να ζητήσει από την Ο’Χάρα να βγουν ραντεβού. «Ο Μπο ήρθε σε μένα εκείνη την ημέρα και μου είπε: “Το τμήμα μας, η σκηνογραφική ομάδα, έχει κανονίσει μια συνάντηση. Θέλεις να έρθεις;”», εξήγησε η ίδια για την απλή έξοδο τους, που έγινε το πρώτο τους ραντεβού.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1992 και συνέχισε να χτίζει μια κοινή ζωή παράλληλα με τις αντίστοιχες καριέρες τους στο Χόλιγουντ. Ο Γουέλς εργάστηκε ως σκηνογράφος σε ταινίες όπως «Ο Ψαλιδοχέρης» και Men in Black, ενώ η Ο’Χάρα έγινε γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Μόνος στο Σπίτι, Best in Show και, αργότερα, για την ερμηνεία της ως Moira Rose στην σειρά Schitt’s Creek, για την οποία κέρδισε βραβείο Emmy.

Ήθελαν και οι δύο

Με τα χρόνια, η Ο’Χάρα μιλούσε περιστασιακά με ειλικρίνεια για τις πραγματικότητες ενός μακροχρόνιου γάμου, αναγνωρίζοντας ότι η ίδια και ο Γουέλς πέρασαν δύσκολες περιόδους. «Περάσαμε κάποιες επικίνδυνες στιγμές στο γάμο μας, αλλά ευτυχώς και οι δύο θέλαμε πραγματικά να προσπαθήσουμε και να μείνουμε παντρεμένοι» είπε η Ο’Χάρα.

«Έχω φίλους που έχουν χωρίσει και ο ένας από τους δύο ήθελε πραγματικά να προσπαθήσει, ενώ ο άλλος όχι. Έτσι δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ευτυχώς και οι δύο θέλαμε να προσπαθήσουμε, όταν περάσαμε δύσκολες στιγμές».

«Μου μιλούσε συνεχώς» είπε κάποτε η Ο’Χάρα. «Περνούσαμε χρόνο μαζί στο πλατό και γελούσαμε πολύ. Πέρασε από το μυαλό μου ότι θα μου ζητούσε να βγούμε». Όταν αυτός δεν το έκανε, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν κάπως μπερδεμένη από την κατάσταση

Το σωτήριο γέλιο

«Και το γέλιο. Το να σέβεσαι τον άλλον και να μιλάς, αλλά και το γέλιο προέρχεται από αυτό», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι λένε πάντα να επικοινωνείς, σωστά; Να τους λες πώς νιώθεις. Εμείς το κάνουμε πολύ με αστεία. Κάνουμε πλάκα ο ένας στον άλλον αντί να φωνάζουμε. Ο σαρκασμός βοηθάει!».

Το γέλιο παρέμεινε ένα καθοριστικό στοιχείο της σχέσης τους. «Είναι πολύ σέξι να κάνεις τον άλλον να γελάει», είπε η Ο’Χάρα για το γάμο.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Ο’Χάρα και ο Μπάρτον εμφανίστηκαν σε ένα επεισόδιο του podcast της Τζούλια Λούις Ντρέιφους, Wiser Than Me, όπου η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Μπάρτον, 67 ετών σήμερα, πρόσφερε σε αυτήν και τον Γουέλς μια σπάνια εμπειρία στην Ιταλία μετά το γάμο τους το 1992.

«Περάσαμε κάποιες επικίνδυνες στιγμές στο γάμο μας, αλλά ευτυχώς και οι δύο θέλαμε πραγματικά να προσπαθήσουμε και να μείνουμε παντρεμένοι» είπε η Ο’Χάρα

Στο ντουλάπι του Πάπα

«Ο Τιμ μας έκανε ένα καταπληκτικό γαμήλιο δώρο, που ήταν μια ιδιωτική ξενάγηση στο Βατικανό», είπε η Ο’Χάρα, προκαλώντας την Λούις Ντρέιφους, 65 ετών, να απαντήσει: «Ναι, μόνο ο Τιμ Μπάρτον θα έκανε ένα τέτοιο δώρο».

«Κάποιος είχε κάνει αυτό το δώρο στον Μπάρτον και εκείνος είχε ενθουσιαστεί, οπότε το μεταβίβασε, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο και γενναιόδωρο» συνέχισε η Ο’Χάρα. «Έτσι, αυτός ο υπέροχος ιερέας ή καρδινάλιος μας ξενάγησε σε όλο το Βατικανό… ήταν τρελός».

Θυμήθηκε πώς ο ξεναγός τους πήγε «κυριολεκτικά παντού, συμπεριλαμβανομένου, το ορκίζομαι, του ντουλαπιού του Πάπα».

«Μας πήγε με το ασανσέρ που χρησιμοποιεί ο Πάπας για να κατεβαίνει στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για την τελετή της νεκρικής λειτουργίας. Μας πήγε σε αυτό το όμορφο, μικρό ιδιωτικό μουσείο γεμάτο, σε γυάλινες βιτρίνες, με όλα τα δώρα που έχουν δοθεί στο Βατικανό από όλο τον κόσμο» είπε η Ο’Χάρα.

«Και μας άφησε να ανοίξουμε τις βιτρίνες, να βγάλουμε τις κορώνες και να προσποιηθούμε ότι τις βάζουμε στο σακίδιο του συζύγου μου».

Για πάντα μαζί

Η O’Χάρα και ο Γουέλς παντρεύτηκαν στις 25 Απριλίου 1992. Καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο, τον Μάθιου, το 1994, και τον δεύτερο, τον Λουκ, το 1997.

Το ζευγάρι ήταν μαζί στην «ιστορική» -τόσο για τη σχέση όσο και για την καριέρα τους- στιγμή, όταν περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης συνέχειας του «Σκαθαροζούμη», Beetlejuice Beetlejuice, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο του 2024.

*Με στοιχεία από people.com

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
