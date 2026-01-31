magazin
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
31 Ιανουαρίου 2026, 18:40

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Λίγους μήνες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια του εξαιρετικού Schitt’s Creek και θρύλος της κωμωδίας Κάθριν Ο’Χάρα είχε αντιμετωπίσει το αναπόφευκτο με το μοναδικό, καυστικό της χιούμορ.

Η απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα, της γυναίκας που χάρισε πνοή σε εμβληματικούς χαρακτήρες από το Μόνος στο Σπίτι μέχρι το Σκαθαροζούμη, τον Χριστουγεννιάτικο Εφιάλτη ή το The Wild Robot, έχει φέρει θλίψη στο Χόλιγουντ ενώ συνεντεύξεις της από το παρελθόν επανέρχονται στη δημοσιότητα. Σε δύο από αυτές η Καναδή σταρ είχε μιλήσει για τη θνητότητα και το δώρο της ζωής.

Σε μία από τις τελευταίες της δημόσιες εμφανίσεις της για την προώθηση της σειράς The Studio, η Ο’Χάρα μοιάζει να «διαισθάνθηκε», έστω και ασυνείδητα, το τέλος.

Σε κοινή συνέντευξη με τους συμπρωταγωνιστές της στους Los Angeles Times τον Μάρτιο του 2025, η Ο’Χάρα δέχτηκε μια ερώτηση από τον δημοσιογράφο Ματ Μπρέναν σχετικά με το αν οι ηθοποιοί αισθάνονται πλέον ότι έχουν περισσότερο λόγο ή δύναμη στη βιομηχανία. Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική:

«Με αντιμετωπίζουν έτσι τελευταία. Μήπως πεθαίνω ή κάτι τέτοιο;», αναρωτήθηκε με το χαρακτηριστικό της ύφος, προκαλώντας τότε τα γέλια των συναδέλφων της.

Λίγους μήνες μετά θα σόκαρε τους πάντες με την απώλεια της.

YouTube thumbnail

«Πόσο τυχερή είμαι που είμαι ζωντανή»

Η Ο’Χάρα είχε επιδείξει μια βαθιά ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στο περιοδικό Elle Canada τον Αύγουστο του 2024, είχε δηλώσει: «Είμαι τυχερή που συνεχίζω να κάνω τέτοια πράγματα στην ηλικία μου – δεν μπορώ να το πιστέψω».

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη δύναμη της ευγνωμοσύνης, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια, όταν ένιωθε φόβο ή εκνευρισμό, προσπαθούσε να αλλάξει την οπτική της.

«Σκέφτομαι, για παράδειγμα, πόσο τυχερή είσαι αυτή τη στιγμή που είσαι ζωντανή; Και μετά, το ότι έχεις αυτή την ευκαιρία εδώ, αυτή τη στιγμή;», είχε πει.

Αναφερόμενη στο ρόλο της ως επικεφαλής στούντιο που γίνεται ανεξάρτητη παραγωγός η ίδια είχε εξομογηθεί: «Πόσο όμορφο είναι που κάποιος στην ηλικία μου το κάνει αυτό; Έτσι θα έπρεπε να είναι».

«Έτσι θέλω να πεθάνω»

Μετά τον θάνατό της την Παρασκευή σε ηλικία 71 ετών, επανήλθε στο φως μια ακόμη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από 13 χρόνια στο Vanity Fair.

Στο περίφημο ερωτηματολόγιο του Προυστ, η Ο’Χάρα είχε δώσει μια σκωπτική όσο και τρυφερή απάντηση για το πώς οραματιζόταν τις τελευταίες της στιγμές.

Η Καναδή ηθοποιός ήθελε να φύγει «γελώντας, περιτριγυρισμένη από τα μεγάλα, ηλικιωμένα εγγόνια μου, που μου λένε “άσε μας, γιαγιά, επιτέλους!”».

Στην ίδια συνέντευξη, δεν είχε διστάσει να ονομάσει την οικογένειά της ως τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής της, μια αγάπη που κράτησε μέχρι το τέλος.

«Μητέρα και σύζυγος»

Η απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα έχει φέρει θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος με πολλούς, ανάμεσα τους ο Μπράιαν Κράνστον, ο Πέδρο Πασκάλ και ο Μακόλεϊ Κάλκιν, να μνημονεύουν το πνεύμα, το χιούμορ και το πηγαίο, μοναδικό ταλέντο της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αίτια θανάτου της Ο’Χάρα που ανάμεσα σε άλλους ρόλους έφερε στην οθόνη την απίθανη Μόρια Ρόουζ με τη χαρακτηριστική της προφορά.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναφέρονται στις τελευταίες της ώρες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην κατοικία της στο Λος Άντζελες καθώς η ηθοποιός παρουσίασε έντονη δυσκολία στην αναπνοή.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της μέσα σε λίγες ώρες. Ο σύζυγός της Μπο Γουέλτς –τον οποίο γνώρισε στο πλαίσιο της δουλειάς και παρέμειναν μαζί για σχεδόν 34 χρόνια– και τα δύο παιδιά τους, Μάθιου και Λουκ, που συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της παραγωγής, ήταν πάντα δίπλα της.

Η ίδια, όταν ρωτήθηκε πως θα ήθελε να τη θυμούνται, είχε πει με ειλικρίνεια:

«Ως μητέρα των παιδιών μου».

World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

inWellness
inTown
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΟΦΗ για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
