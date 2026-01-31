«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Λίγους μήνες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια του εξαιρετικού Schitt’s Creek και θρύλος της κωμωδίας Κάθριν Ο’Χάρα είχε αντιμετωπίσει το αναπόφευκτο με το μοναδικό, καυστικό της χιούμορ.

Η απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα, της γυναίκας που χάρισε πνοή σε εμβληματικούς χαρακτήρες από το Μόνος στο Σπίτι μέχρι το Σκαθαροζούμη, τον Χριστουγεννιάτικο Εφιάλτη ή το The Wild Robot, έχει φέρει θλίψη στο Χόλιγουντ ενώ συνεντεύξεις της από το παρελθόν επανέρχονται στη δημοσιότητα. Σε δύο από αυτές η Καναδή σταρ είχε μιλήσει για τη θνητότητα και το δώρο της ζωής.

Σε μία από τις τελευταίες της δημόσιες εμφανίσεις της για την προώθηση της σειράς The Studio, η Ο’Χάρα μοιάζει να «διαισθάνθηκε», έστω και ασυνείδητα, το τέλος.

Σε κοινή συνέντευξη με τους συμπρωταγωνιστές της στους Los Angeles Times τον Μάρτιο του 2025, η Ο’Χάρα δέχτηκε μια ερώτηση από τον δημοσιογράφο Ματ Μπρέναν σχετικά με το αν οι ηθοποιοί αισθάνονται πλέον ότι έχουν περισσότερο λόγο ή δύναμη στη βιομηχανία. Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική:

«Με αντιμετωπίζουν έτσι τελευταία. Μήπως πεθαίνω ή κάτι τέτοιο;», αναρωτήθηκε με το χαρακτηριστικό της ύφος, προκαλώντας τότε τα γέλια των συναδέλφων της.

Λίγους μήνες μετά θα σόκαρε τους πάντες με την απώλεια της.

«Πόσο τυχερή είμαι που είμαι ζωντανή»

Η Ο’Χάρα είχε επιδείξει μια βαθιά ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στο περιοδικό Elle Canada τον Αύγουστο του 2024, είχε δηλώσει: «Είμαι τυχερή που συνεχίζω να κάνω τέτοια πράγματα στην ηλικία μου – δεν μπορώ να το πιστέψω».

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη δύναμη της ευγνωμοσύνης, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια, όταν ένιωθε φόβο ή εκνευρισμό, προσπαθούσε να αλλάξει την οπτική της.

«Σκέφτομαι, για παράδειγμα, πόσο τυχερή είσαι αυτή τη στιγμή που είσαι ζωντανή; Και μετά, το ότι έχεις αυτή την ευκαιρία εδώ, αυτή τη στιγμή;», είχε πει.

Αναφερόμενη στο ρόλο της ως επικεφαλής στούντιο που γίνεται ανεξάρτητη παραγωγός η ίδια είχε εξομογηθεί: «Πόσο όμορφο είναι που κάποιος στην ηλικία μου το κάνει αυτό; Έτσι θα έπρεπε να είναι».

«Έτσι θέλω να πεθάνω»

Μετά τον θάνατό της την Παρασκευή σε ηλικία 71 ετών, επανήλθε στο φως μια ακόμη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από 13 χρόνια στο Vanity Fair.

Στο περίφημο ερωτηματολόγιο του Προυστ, η Ο’Χάρα είχε δώσει μια σκωπτική όσο και τρυφερή απάντηση για το πώς οραματιζόταν τις τελευταίες της στιγμές.

Η Καναδή ηθοποιός ήθελε να φύγει «γελώντας, περιτριγυρισμένη από τα μεγάλα, ηλικιωμένα εγγόνια μου, που μου λένε “άσε μας, γιαγιά, επιτέλους!”».

Στην ίδια συνέντευξη, δεν είχε διστάσει να ονομάσει την οικογένειά της ως τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής της, μια αγάπη που κράτησε μέχρι το τέλος.

«Μητέρα και σύζυγος»

Η απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα έχει φέρει θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος με πολλούς, ανάμεσα τους ο Μπράιαν Κράνστον, ο Πέδρο Πασκάλ και ο Μακόλεϊ Κάλκιν, να μνημονεύουν το πνεύμα, το χιούμορ και το πηγαίο, μοναδικό ταλέντο της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αίτια θανάτου της Ο’Χάρα που ανάμεσα σε άλλους ρόλους έφερε στην οθόνη την απίθανη Μόρια Ρόουζ με τη χαρακτηριστική της προφορά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναφέρονται στις τελευταίες της ώρες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην κατοικία της στο Λος Άντζελες καθώς η ηθοποιός παρουσίασε έντονη δυσκολία στην αναπνοή.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της μέσα σε λίγες ώρες. Ο σύζυγός της Μπο Γουέλτς –τον οποίο γνώρισε στο πλαίσιο της δουλειάς και παρέμειναν μαζί για σχεδόν 34 χρόνια– και τα δύο παιδιά τους, Μάθιου και Λουκ, που συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της παραγωγής, ήταν πάντα δίπλα της.

Η ίδια, όταν ρωτήθηκε πως θα ήθελε να τη θυμούνται, είχε πει με ειλικρίνεια:

«Ως μητέρα των παιδιών μου».