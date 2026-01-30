Γαλλία: Χαιρέτισε τη συμφωνία των Κούρδων της Συρίας με τη Δαμασκό – Τι προβλέπει

Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα, Παρασκευή, τη συμφωνία των Κούρδων της Συρίας με τη Δαμασκό, βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η επίτευξη της συμφωνίας ανακοινώθηκε αρχικά από τις Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι και, στη συνέχεια, από την κρατική συριακή τηλεόραση.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα και τον στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί για την υπογραφή, σήμερα το πρωί, μιας συνολικής συμφωνίας που επιτρέπει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την ειρηνική ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων σε αυτήν. Η Γαλλία θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή της», δήλωσε από το Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Συρία και τον συριακό λαό στην πορεία προς τη σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την ανοικοδόμηση, σε συνεργασία με τους εταίρους της».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ότι η Γαλλία υποστηρίζει «μια κυρίαρχη, ενωμένη και σταθερή Συρία, μια Συρία ειρηνική και με σεβασμό προς όλα τα συστατικά της μέρη και μια Συρία πλήρως αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις, που είναι συγκεντρωμένες στην πρώτη γραμμή στην αυτόνομη περιοχή της βόρειας Συρίας, θα αποσυρθούν και οι δυνάμεις ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας θα αναπτυχθούν στα κέντρα των πόλεων Χασάκε και Καμισλί, οι οποίες σήμερα τελούν υπό τον έλεγχο των συριακών δυνάμεων.

Προβλέπεται, επίσης, ο σχηματισμός μίας μεραρχίας που θα αποτελείται από τρεις ταξιαρχίες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), καθώς και ο σχηματισμός μίας ταξιαρχίας για την πόλη Κομπάνι, που σήμερα ελέγχεται από τις SDF και είναι εδαφικά διαχωρισμένη από την αυτόνομη ζώνη. Η πόλη θα υπαχθεί στην περιφέρεια του Χαλεπίου.