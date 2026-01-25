newspaper
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 19:55
Φωτιά σε κτίριο στη Λιοσίων - Διακοπή κυκλοφορίας
Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 20:08

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Σύνταξη
A
A
Ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ανοίχτηκε σήμερα προς το Κομπάνι στη βόρεια Συρία, μια πόλη κυρίως με κουρδικό πληθυσμό που είναι περικυκλωμένη από τον στρατό και η πρώτη αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ έφτασε για να παραδώσει «ζωτική βοήθεια» στους εκτοπισμένους που έφυγαν για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων παρατάθηκε χθες για άλλες 15 ημέρες, αφού οι τελευταίες υποχώρησαν μπροστά στην προέλαση του στρατού, την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να θέσει υπό τον έλεγχό της όλα τα συριακά εδάφη.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, κάτοικοι του Κομπάνι (Αΐν αλ Άραμπ στα αραβικά) δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχουν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό και ότι η πόλη έχει κατακλυσθεί από εκτοπισμένους αμάχους.

Επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ το άνοιγμα δύο διαδρόμων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε δύο διαδρόμους, επιτρέποντας την είσοδο της βοήθειας. Ο ένας διάδρομος αφορά το Κομπάνι και ο άλλος τη γειτονική επαρχία Χασάκα, το προπύργιο των Κούρδων.

Μια αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε ήδη στο Κομπάνι, είπε η Σελίν Σμιτ, η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στη Συρία.

Ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Συρία, Γκονσάλο Βάργκας Γιόσα, διευκρίνισε νωρίτερα ότι το κομβόι αποτελείται από 24 φορτηγά που μεταφέρουν κατά κύριο λόγο τρόφιμα και ντίζελ, για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών εν μέσω του χειμώνα. Η επιχείρηση κατέστη εφικτή χάρη «στη συνεργασία της συριακής κυβέρνησης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Το Κομπάνι, που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τα προπύργια των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία και βρίσκεται πάνω στα σύνορα με την Τουρκία, είναι περικυκλωμένο από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Οι Κούρδοι κατηγορούν τον στρατό ότι «πολιορκεί» την πόλη, την οποία είχαν απελευθερώσει οι ίδιοι από το Ισλαμικό Κράτος το 2015, έπειτα από πολύμηνη μάχη. Το Κομπάνι έγινε έτσι σύμβολο του πολέμου καθώς εκεί επιτεύχθηκε η πρώτη μεγάλη νίκη επί των τζιχαντιστών.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

World
Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Ξανά στο Αμπού Ντάμπι 25.01.26

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Σύνταξη
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Ξανά στο Αμπού Ντάμπι 25.01.26

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Σύνταξη
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)
Πόλο 25.01.26

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών διέλυσε την παγκόσμια υπερδύναμη Ιταλία στον μικρό τελικό του Βελιγραδίου και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου

Σύνταξη
Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»
Βίντεο 25.01.26

Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

«Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ματθαίος Γιαννούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Γλίτωσε τη ρήξη – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου
Συνέδριο 25.01.26

Γλίτωσε τη ρήξη η Νέα Αριστερά – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου

Βήμα πίσω από πλειοψηφία και ηγεσία για να αποφευχθεί η διάσπαση στη Νέα Αριστερά. Χρυσή τομή μεταξύ συνεργασιών και ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 25.01.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
