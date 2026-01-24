Συρία: Η εκεχειρία με τους Κούρδους παρατείνεται για άλλες 15 ημέρες

Στην Συρία, η τετραήμερη εκεχειρία μεταξύ της κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, που έληξε το βράδυ του Σαββάτου, παρατάθηκε για άλλες 15 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η παράταση, αρχής γενομένης από τις 23.00 απόψε, τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τρεις ώρες μετά την επίσημη λήξη της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Τρίτη, έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμερικανική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τις κουρδικές φυλακές στο Ιράκ.

Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) Μαζλούμ Αμπντί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στην Συρία, Τομ Μπάρακ, στο Ερμπίλ, οδήγησε σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και της συριακής κυβέρνησης.

Η συνάντηση, που περιγράφεται από πηγές ως θετική, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς και επικεντρώθηκε στο μελλοντικό πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό καθεστώς των κουρδικών διοικούμενων περιοχών στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το Rudaw.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι περιοχές που διοικούνται από τους Κούρδους θα παραμείνουν επίσημα μέρος του συριακού κράτους, ενώ οι Κούρδοι θα διατηρήσουν την εξουσία επί της τοπικής διακυβέρνησης. Τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνοριακών διαβάσεων και των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, θα διαχειρίζεται η συριακή κυβέρνηση, με κουρδικό προσωπικό ενσωματωμένο σε κρατικούς θεσμούς που θα εποπτεύουν αυτούς τους τομείς.