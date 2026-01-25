Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Οι συριακές αρχές απελευθέρωσαν σήμερα τουλάχιστον 126 ανηλίκους από μια φυλακή στη βόρεια Συρία, αφού ανέκτησε τον έλεγχό της από τις κουρδικές δυνάμεις, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στα πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση εικονίζεται ένα πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για να υποδεχτεί τους απελευθερωμένους ανήλικους από τη φυλακή Αλ Ακτάν. Το πρακτορείο Sana δημοσίευσε τα ονόματα των κρατουμένων που παραμένουν στη φυλακή, ώστε να τους αναζητήσουν οι συγγενείς τους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η τηλεόραση ανακοίνωσε «την απελευθέρωση (…) 126 κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών από τη φυλακή Αλ Ακτάν», στην επαρχία Ράκα, που χρησιμοποιήθηκε για τη φυλάκιση μελών του Ισλαμικού Κράτους. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, δεν θέλησαν να σχολιάσουν αυτές τις πληροφορίες.

Κουρδικές πηγές ανέφεραν πως οι αναφορές από την Συρία δείχνουν ότι η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, αφού οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι απελευθερωθέντες κρατούμενοι ήταν ανήλικοι, μετά από έλεγχο των φακέλων τους, ο οποίος δεν έδειξε άμεση απειλή για την ασφάλεια. Στην έξοδο τους περίμεναν συγγενείς τους, όπως φαίνεται στην κεντρική φωτογραφία.

Αποχώρησαν οι SDF από τις περισσότερες πόλεις που κρατούσαν στη Συρία

Υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, οι SDF αποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους και αποσύρθηκαν σε ορισμένους τομείς της επαρχίας Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία.

Την περασμένη Κυριακή, ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον ηγέτη των SDF Μαζλούμ Άμπντι, η οποία προβλέπει την κατάπαυση του πυρός και την ενσωμάτωση της ντε φάκτο αυτόνομης διοίκησης των Κούρδων στο κράτος, το οποίο θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη για τους φυλακισμένους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Την Παρασκευή, οι Κούρδοι που ήλεγχαν αυτή τη φυλακή μετακινήθηκαν προς το Κομπάνι, που το ελέγχουν ακόμη, στα σύνορα με την Τουρκία.