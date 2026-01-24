newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τουρκία: Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ζητά να σταματήσει η πολιορκία του Κομπάνι από τις συριακές δυνάμεις
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 23:40

Τουρκία: Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ζητά να σταματήσει η πολιορκία του Κομπάνι από τις συριακές δυνάμεις

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF απειλή για τη χώρα του, καθώς πιστεύει ότι συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK)

Σύνταξη
Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM στην Τουρκία ζήτησε την άρση της πολιορκίας του Κομπάνι, εκφράζοντας φόβους για ανθρωπιστική τραγωδία σε αυτή την πόλη, στα σύνορα μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας, η οποία έχει κατακλυσθεί από εκτοπισμένους που φεύγουν μπροστά στην προέλαση του συριακού στρατού.

Η κατάσταση στο Κομπάνι έχει επιδεινωθεί και από «κρίση» εξελίσσεται σε «θανάσιμη καταστροφή», ανέφερε το DEM, το οποίο έχει στείλει μια αντιπροσωπεία του στη βορειοανατολική Συρία, όπου ο συριακός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο θύλακας του Κομπάνι βρίσκεται εντός των ζωνών που ελέγχονται από τον συριακό στρατό και δεν συνδέεται εδαφικά με τα υπόλοιπα ημιαυτόνομα κουρδικά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία.

«Η πολιορκία, στρατιωτική και ανθρωπιστική, του Κομπάνι πρέπει να αρθεί το συντομότερο δυνατόν», είπε η συμπρόεδρος του DEM, Τουλάι Χατιμογκουλάρι.

Αφότου οι κουρδικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τα περίχωρα της πόλης, όπου ο στρατός του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα επέκτεινε τον έλεγχό του, οι κάτοικοι των γύρω χωριών συνέρρευσαν στο Κομπάνι και τώρα έχουν αποκλειστεί εκεί, εξήγησε η Χατιμογκουλάρι. «Όταν πήγαμε εκεί, το χιόνι μας έφτανε μέχρι το γόνατο… το ηλεκτρικό είναι κομμένο, το ίντερνετ κομμένο, το νερό κομμένο. Είναι μια τεράστια ανθρωπιστική τραγωδία», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα – Τέσσερα παιδιά πέθαναν από το κρύο

Σύμφωνα με το DEM, που κάνει λόγο για ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, τέσσερα παιδιά πέθαναν το Σάββατο από το κρύο.

«Οι εγγυήτριες χώρες (…) πρέπει κατεπειγόντως να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να αρθεί η πολιορκία στη βόρεια και την ανατολική Συρία», συνέχισε η συμπρόεδρος του DEM, αναφερόμενη στις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους, οι οποίοι επί χρόνια στήριζαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), τον ένοπλο βραχίονα της αυτόνομης κουρδικής ζώνης της Συρίας.

Η νέα ισλαμιστική κυβέρνηση, που θέλει να επεκτείνει τον έλεγχό της σε όλο το έδαφος της Συρίας, κήρυξε στις 20 Ιανουαρίου τετραήμερη κατάπαυση του πυρός με τις SDF, η οποία σε γενικές γραμμές τηρείται, μολονότι και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο για παραβιάσεις της, κυρίως γύρω από το Κομπάνι. Σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές, το Σάββατο, συμφωνήθηκε η παράταση αυτής της εκεχειρίας για 15 μέρες.

Το Κομπάνι είναι μια πόλη-σύμβολο: εκεί σημειώθηκε η πρώτη νίκη των κουρδικών δυνάμεων επί των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, έπειτα από λυσσαλέες οδομαχίες πολλών μηνών, το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης καταστράφηκε.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF απειλή για τη χώρα του, καθώς πιστεύει ότι συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Νωρίτερα, χαιρέτισε τις συριακές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκδιώχθηκαν από αυτές τις περιοχές από τον συριακό στρατό. Όλες αυτές οι πηγές προβλημάτων για τη χώρα μας επιλύονται (…) Όταν αυτή η τρομοκρατική, αυτονομιστική οργάνωση θα εξαλειφθεί οριστικά στη βόρεια Συρία, όλη η περιοχή θα ωφεληθεί», ανακοίνωσε.

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία
Περίπου 40 ενώσεις 24.01.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων, στη νοτιοδυτική Αλβανία -στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
