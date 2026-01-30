Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Η ελευθερία φέρνει την ευτυχία, αρκεί να έχεις τα «σωστά» λεφτά στην άκρη
Έρευνα 30 Ιανουαρίου 2026, 07:30

Η ελευθερία φέρνει την ευτυχία, αρκεί να έχεις τα «σωστά» λεφτά στην άκρη

Η ελευθερία (αίσθημα αυτονομίας) ενισχύει την ευτυχία σε όλο τον κόσμο, αλλά μια εκτεταμένη διεθνής μελέτη δείχνει ότι προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά σε πλουσιότερες χώρες,

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Η ελευθερία (αίσθημα αυτονομίας) ενισχύει την ευτυχία σε όλο τον κόσμο, αλλά μια εκτεταμένη διεθνής μελέτη δείχνει ότι προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη χαρά σε πλουσιότερες χώρες, όπου οι άνθρωποι δεν ζουν υπό το βάρος της καθημερινής επιβίωσης.

Οι ερευνητές αφού ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 100.000 άτομα σε 66 χώρες, εντόπισαν ότι παρότι ο έλεγχος των προσωπικών επιλογών συμβάλλει στην ευημερία παντού, ο εθνικός πλούτος εξηγεί το 38% της διακύμανσης στο πόσο έντονα η αυτονομία συνδέεται με την ευτυχία μεταξύ των χωρών.

«Όταν η ζωή είναι μια συνεχής μάχη για επιβίωση, οι άνθρωποι τείνουν να δίνουν λιγότερη έμφαση σε αξίες που σχετίζονται με την προσωπική δράση», εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο Social Indicators Research.

Τα ευρήματα προέρχονται από το ερευνητικό πρόγραμμα World Values Survey, το οποίο βασίστηκε σε δεδομένα από αντιπροσωπευτικά δείγματα σε όλες τις κατοικημένες ηπείρους, μεταξύ 2017 και 2023. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πόση «ελεύθερη επιλογή και έλεγχο» νιώθουν ότι έχουν στη ζωή τους και στη συνέχεια δήλωσαν τα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή.

Πώς συνδέονται ελευθερία, ευτυχία και πλούτος;

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνθρωποι σε εύπορες χώρες που δήλωσαν υψηλή αυτονομία εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην ικανοποίηση από τη ζωή, σε σύγκριση με άτομα σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος με παρόμοια επίπεδα αυτονομίας. Ο εθνικός πλούτος εξήγησε το 30% της διακύμανσης αυτής της σχέσης μεταξύ των χωρών.

Το μοτίβο παρέμεινε σταθερό ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα και την εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι κάτι στο περιβάλλον των πλουσιότερων κοινωνιών φαίνεται να ενισχύει τη σύνδεση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και το αίσθημα ευημερίας.

Καθώς οι χώρες αναπτύσσονται οικονομικά, παρατηρείται μια μετατόπιση αξιών. Όταν η επιβίωση γίνεται λιγότερο αβέβαιη, οι άνθρωποι δίνουν φυσικά μεγαλύτερη σημασία στην αυτοέκφραση και την προσωπική δράση. Αυτή η πολιτισμική έμφαση ενισχύει το ψυχολογικό όφελος που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βιώνουν αυτονομία.

Η αυτονομία συνδέεται με την ευτυχία σχεδόν παντού

Παρά την επίδραση του πλούτου, η αυτονομία συνδέθηκε θετικά με την ευημερία σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, σε 64 από τις 66 χώρες με την ευτυχία και σε 65 από τις 66 με την ικανοποίηση από τη ζωή.

Μόνο τρεις χώρες ξέφυγαν από το γενικό μοτίβο, όμως ακόμη και σε αυτές τις εξαιρέσεις, η αυτονομία εξακολουθούσε να σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από τη ζωή. Συνολικά, η αυτονομία αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος ατομικός παράγοντας πρόβλεψης και των δύο δεικτών, ξεπερνώντας την ηλικία, το φύλο, το εισόδημα και την εκπαίδευση.

* Πηγή: Vita

