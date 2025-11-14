Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Είναι η ευτυχία στο χέρι μας;
14 Νοεμβρίου 2025

Είναι η ευτυχία στο χέρι μας;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να μας φέρουν την ευτυχία.

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Η ψυχολογική έρευνα έχει αποκαλύψει ότι υπάρχουν απλές δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της ευτυχίας. Πολλές από αυτές είναι απλές, οικονομικές και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα. Βέβαια, για πολλούς από εμάς, η ευτυχία πολλές φορές φαίνεται άπιαστη. Οι τρόποι για να την ενισχύσουμε δεν μας είναι πάντα φανεροί, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Γι’ αυτό, μπορεί να μας βοηθά να σκεφτόμαστε την ευτυχία ως «μικρές στιγμές»—μαθαίνοντας να βρίσκουμε ικανοποίηση και χαρά μέσα σε αυτές.

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι ψυχολόγοι άρχισαν να εστιάζουν περισσότερο στα «κλειδιά» της ευτυχίας και στις πρακτικές που υποστηρίζουν την υποκειμενική ευημερία. Αυτό που συνεχώς ανακαλύπτουν, εκπλήσσει πολλούς. Μπορεί να νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι κάτι που αφορά κυρίως τους άλλους—ίσως εκείνους που έχουν μια καλύτερη ζωή, καλύτερη υγεία ή περισσότερα χρήματα από εμάς. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Αντιθέτως, η έρευνα δείχνει ότι οι στρατηγικές για την αύξηση της ευτυχίας μπορεί να είναι αποτελεσματικές για όλους μας—ακόμα και για ανθρώπους που αισθάνονται συναισθηματικά ή σωματικά αδύναμοι.

Ευτυχία: 8 τρόποι να αλλάξεις την καθημερινότητά σου

Η ευτυχία γενικά δεν εκβιάζεται, όμως είναι κάτι που μπορείς να καλλιεργήσεις με συνειδητές στρατηγικές και πρακτικές που ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου και στις ανάγκες σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και πρόσεχε τις επιλογές σου.

Η επιλογή δραστηριοτήτων, ρόλων ή καθηκόντων που ταιριάζουν στις προτιμήσεις, τις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τα κίνητρά σου μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα.

  1. Αναγνώρισε και αποδέξου τα συναισθήματά σου

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις πότε αισθάνεσαι άγχος ή απογοήτευση και να το αποδέχεσαι αντί να το αποφεύγεις. Η αποδοχή των συναισθημάτων σου σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες σου και να βρεις τρόπους να τις καλύψεις.

  1. Ανέπτυξε συνήθειες που προάγουν την ευτυχία

Από τη γυμναστική μέχρι τον διαλογισμό, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορείς να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου για να βελτιώσεις την ψυχική σου υγεία. Βρες αυτά που σε γεμίζουν και φτιάξε ένα πρόγραμμα που να τα περιλαμβάνει.

  1. Αντιμετώπισε τις δυσκολίες με θετική σκέψη

Προσπάθησε να βλέπεις τα εμπόδια ως ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Αντί να επικεντρώνεσαι στο αρνητικό, αναζήτησε το θετικό στοιχείο σε κάθε πρόκληση.

  1. Εστιάστε στο παρόν

Η συνεχής σκέψη για το μέλλον ή το παρελθόν μπορεί να προκαλέσει άγχη και ανασφάλειες. Προσπάθησε να εστιάζεις στο παρόν και να ζεις τη στιγμή. Αυτό μπορεί να μειώσει το στρες και να σου προσφέρει ένα αίσθημα ηρεμίας.

  1. Αναζήτησε την υποστήριξη των άλλων

Η κοινωνική υποστήριξη είναι καθοριστική για την ευτυχία μας. Μοιράσου τα συναισθήματά σου με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και ζήτησε βοήθεια όταν την χρειάζεσαι.

  1. Απόλαυσε τη στιγμή

Κάνε ένα διάλειμμα και παρατήρησε κάτι θετικό αυτή τη στιγμή. Ακόμα και για ένα λεπτό.

  1. Να είσαι καλός/ή με τον εαυτό σου

Πρόσφερε στον εαυτό σου την ευκαιρία να αναγνωρίσει κάτι καλό που συνέβη σήμερα ή κάτι που κατάφερες.

  1. Αξιοποίησε τα δυνατά σου σημεία

Αντί να προσπαθείς να διορθώσεις τις αδυναμίες σου, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναγνωρίσεις και να αξιοποιήσεις τα δυνατά σου σημεία. Τι κάνεις καλά; Τι σου αρέσει να κάνεις; Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη καθημερινά;

* Πηγή: Vita

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
