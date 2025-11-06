Το κυνήγι της ευτυχίας έχει ένα μεγάλο κόστος

Μελέτη ανέλυσε δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα ευτυχίας 1.800 ατόμων, καθώς και την επιθυμία τους να είναι χαρούμενοι. Όπως αποδείχθηκε, όσο περισσότερο θέλει κανείς να είναι χαρούμενος, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η απογοήτευση που βιώνει. Τι κακό μπορεί να έχει το να κυνηγά ένας άνθρωπος την ευτυχία; Ουσιαστικά, τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θέλει να είναι χαρούμενος/η — αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν πιέζει τον εαυτό του/της να νιώθει χαρούμενος/η συνεχώς και αισθάνεται ενοχές κάθε φορά που αυτό δεν συμβαίνει. Τότε η ευτυχία χάνει την ομορφιά της αφού το άτομο παύει να εκτιμά τις μικρές, αυθόρμητες στιγμές χαράς που προκύπτουν φυσικά.

Αμφιβολίες του τύπου «είμαι αρκετά χαρούμενος/η;» ή «γιατί δεν μπορώ να είμαι τόσο χαρούμενος/η όσο οι άλλοι», φυτεύουν σπόρους αμφιβολίας και ευαλωτότητας, που πιθανόν να οδηγούν σε άγχος και απογοήτευση.

Δεν χρειάζεται υπερανάλυση: Αφήστε την ευτυχία να έρθει φυσικά

Άλλη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 2.324 φοιτητές από οκτώ χώρες και που σκοπό είχε να διαπιστώσει αν η ευτυχία προέρχεται από τα θετικά συναισθήματα, όπως η αγάπη, η εκτίμηση και η φροντίδα, ή αν προέρχεται από τη συμβατότητα των συναισθημάτων με τις προσωπικές αξίες και τους στόχους του καθενός, έδειξε ότι το να βιώνει κανείς γνήσια συναισθήματα είναι ισχυρότερος δείκτης ευτυχίας, ακόμη κι αν πρόκειται για αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός ή η αγανάκτηση.

Ακόμα μία έρευνα αποκάλυψε ότι όταν οι άνθρωποι προσποιούνται τα συναισθήματά τους για να ανταποκριθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές προσδοκίες, βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και μεγαλύτερη πιθανότητα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).

Η προσποίηση της ευτυχίας μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να βιώσουν μια σύγκρουση γνωστή ως «γνωστική ασυμφωνία», όπως επιβεβαίωσαν επιστημονικά ευρήματα.

Όταν οι πράξεις μας έρχονται σε αντίθεση με τα πιστεύω ή τα συναισθήματά μας, η ευτυχία απομακρύνεται. Αντίθετα, η συναισθηματική ειλικρίνεια είναι πιο ασφαλής δρόμος προς την ευτυχία.

Η γνωστική ασυμφωνία είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα που αναφέρουν συμπτώματα άγχους, λύπης, ευερεθιστότητας και αυτοαμφιβολίας. Μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης συναισθημάτων.

Καλό είναι λοιπόν, να αποφεύγουμε να βλέπουμε τα πράγματα μαύρα ή άσπρα.

Αν και η ευτυχία είναι κάτι που οι περισσότεροι επιθυμούμε, είναι σημαντικό να θέτουμε ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους για το τι θα μας κάνει χαρούμενους, αντί να συγκρινόμαστε με τους άλλους και να προσποιούμαστε κάτι που στην πραγματικότητα δεν είμαστε.

* Πηγή: Vita