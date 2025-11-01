Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας

Σε μια εποχή όπου η επικοινωνία φαίνεται πιο εύκολη από ποτέ, η μοναξιά βρίσκει τρόπους να «σερβίρεται» στο πιάτο. Σύμφωνα με τη Νέα Έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία (World Happiness Report 2025), οι νέοι τείνουν να τρώνε μόνοι. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το 25% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών στις ΗΠΑ έφαγαν και τα τρία γεύματα της προηγούμενης ημέρας μόνοι τους, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο πριν από 20 χρόνια που το οικογενειακό τραπέζι ήταν πιο διαδεδομένο.

Ειδικοί στον τομέων των οικονομικών και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγούν ότι «ο αριθμός των γευμάτων που μοιραζόμαστε με άλλους είναι εξίσου σημαντικός για την ευημερία μας όσο και η δουλειά ή το εισόδημά μας».

Τραπέζι για έναν

Η έκθεση αναφέρει ότι ο «ιδανικός» αριθμός μεσημεριανών και βραδινών γευμάτων με παρέα είναι 13 την εβδομάδα. Οι Αμερικανοί καταφέρνουν μόλις 7,9. Στους νέους, η εικόνα είναι πιο ανησυχητική: τα smartphones, η πίεση από σπουδές ή εργασία, και η ψηφιακή υπερσύνδεση που οδηγεί τελικά σε αποσύνδεση, παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ωστόσο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, για παράδειγμα, οι άνθρωποι μοιράζονται περίπου εννέα γεύματα την εβδομάδα. Στη Νότια Ασία, από την άλλη, οι άνθρωποι είναι πιο συνηθισμένο να τρώνε μόνοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μοναχική κατανάλωση φαγητού έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση. Το 2023, ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πήρε όλα του τα γεύματα μόνος σε μία ημέρα, κάτι που δείχνει αύξηση αυτής της συνήθειας κατά 53% σε σύγκριση με το 2003.

Οι νεότεροι άνθρωποι και οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο, αναφέροντας υψηλότερα επίπεδα άγχους και αρνητικών συναισθημάτων, όταν τρώνε μόνοι.

Αυτό που εντυπωσιάζει, πάντως, είναι ότι ακόμα και ένα κοινό γεύμα την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την ευημερία των ανθρώπων. Όσοι τρώνε με άλλους δηλώνουν όχι μόνο πιο ευτυχισμένοι, αλλά και ότι απολαμβάνουν περισσότερο το φαγητό τους.

Επιδημία μοναξιάς

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Regenstrief και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα υπογραμμίζουν ότι η μοναξιά είναι πιο επικίνδυνη για την υγεία –ιδίως των μεγαλύτερων ενηλίκων– από ό,τι η παχυσαρκία, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Geriatrics Society, η απομόνωση επηρεάζει σημαντικά τη σωματική και ψυχική τους υγεία, μειώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

«Με βάση τη βιβλιογραφία και την έρευνα, η μοναξιά έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, οπότε με τον ίδιο τρόπο που οι γιατροί ρωτάνε τους ασθενείς τους αν καπνίζουν ή αν μετράνε την πίεσή τους θα έπρεπε να τους ρωτάνε και αν δέχονται την απαραίτητη υποστήριξη από το κοινωνικό τους περιβάλλον», σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης σε δελτίο Τύπου.

* Πηγή: Vita