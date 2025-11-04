Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εσύ ξέρεις ποιο είναι το Νο1 «συστατικό» για την ευτυχία;
Vita 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:01

Εσύ ξέρεις ποιο είναι το Νο1 «συστατικό» για την ευτυχία;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, υπάρχει ένα «συστατικό» που οδηγεί στην ευτυχία - και δεν έχει να κάνει με το πως νιώθουμε εμείς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Η ευτυχία είναι κάτι που σχεδόν όλοι επιδιώκουμε. Πολλοί τη θεωρούν τον απόλυτο στόχο της ζωής, κάτι που αναζητούν μέσα από επιτεύγματα, σχέσεις ή μικρές καθημερινές απολαύσεις. Παρόλο που έχουν γίνει αμέτρητες έρευνες για να κατανοήσουν τι πραγματικά οδηγεί στην ευτυχία, αυτό δεν έχει γίνει σαφές. Είναι άλλωστε και υποκειμενικό.

Είναι αλήθεια πως η ευτυχία παραμένει, για πολλούς, ένας άπιαστος στόχος, κάτι δύσκολο να το διατηρήσουν. Ένα μέρος της δυσκολίας αυτής ίσως να κρύβεται στον ίδιο τον τρόπο που την αναζητούμε. Η συνεχής επιδίωξη της ευτυχίας μπορεί να μας κάνει λιγότερο ευτυχισμένους.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το παράδοξο του να δίνει κάποιος υπερβολική αξία στην ευτυχία είναι πως, όταν διαρκώς ρωτά τον εαυτό του «είμαι αρκετά χαρούμενος;», τελικά δημιουργεί συναισθήματα που υπονομεύουν τον ίδιο τον στόχο της ευτυχίας. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να μετρήσει την ευτυχία του, τόσο πιο εύκολα νιώθει ότι δεν είναι ευτυχισμένος.

Ευτυχία και σύνδεση

Μία λύση σε αυτή την παγίδα είναι να στρέψουμε την προσοχή μας από τον εαυτό μας προς τη σύνδεσή μας με τους άλλους. Όταν συνδεόμαστε, σταματάμε να «ανακυκλώνουμε» σκέψεις και ανησυχίες στο μυαλό μας και θυμόμαστε την αίσθηση της υποστήριξης και του ανήκειν.

Όμως η πραγματική σύνδεση απαιτεί πράξη εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη στους άλλους, στον εαυτό μας και στη ροή της ζωής. Η εμπιστοσύνη μειώνει την ανάγκη να ελέγχουμε και να μετράμε κάθε στιγμή ευτυχίας. Έτσι, η ευτυχία παύει να είναι κάτι εύθραυστο και στιγμιαίο και γίνεται βαθύτερη, πιο σταθερή εμπειρία που γεννιέται μέσα από τις σχέσεις μας.

Αντί να αναρωτιόμαστε συνεχώς «είμαι αρκετά χαρούμενος;», μπορούμε να χαλαρώσουμε μέσα στις κοινές μας εμπειρίες και να αφήσουμε τη χαρά να αναδυθεί φυσικά μέσα από τη σύνδεση. Η εμπιστοσύνη δημιουργεί ασφάλεια και μέσα σε αυτήν την ασφάλεια τα θετικά συναισθήματα ρέουν πιο ελεύθερα και πιο βαθιά.

Η εμπιστοσύνη και η ευτυχία: Ποια είναι η σχέση τους;

Σε σχετική έρευνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Bulletin, εξετάστηκε η σχέση εμπιστοσύνης και ευτυχίας, με βάση δεδομένα από πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.

Οι ερευνητές δεν εστίασαν μόνο σε μια ομάδα ή μια χρονική στιγμή. Εξέτασαν την εμπιστοσύνη σε διαφορετικές ηλικίες, πολιτισμούς και επίπεδα, είτε επρόκειτο για εμπιστοσύνη σε άτομα, σε σχέσεις ή σε θεσμούς. Ταυτόχρονα, μελέτησαν διάφορες πτυχές ευημερίας, όπως η ικανοποίηση από τη ζωή και η συναισθηματική υγεία και παρακολούθησαν πώς εξελίσσονταν με τον χρόνο.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν κάτι εντυπωσιακό. Η εμπιστοσύνη και η ευτυχία σχηματίζουν έναν αμοιβαίο κύκλο ενίσχυσης. Η εμπιστοσύνη ελαφρύνει το «νοητικό βάρος». Όταν ζούμε διαρκώς σε κατάσταση αμφιβολίας και αναρωτιόμαστε αν οι άνθρωποι ή τα συστήματα γύρω μας θα μας απογοητεύσουν, επιβαρύνεται το μυαλό και η διάθεσή μας.

Η εμπιστοσύνη μειώνει αυτό το βάρος. Όταν μπορούμε να εμπιστευτούμε, παύουμε να ζούμε σε συνεχή επιφυλακή και έτσι δημιουργείται χώρος για τη χαρά. Επίσης, η εν λόγω έρευνα έδειξε σταθερή θετική συσχέτιση μεταξύ εμπιστοσύνης και υποκειμενικής ευημερίας. Όσοι δήλωναν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, είτε προς άτομα, είτε προς την κοινότητα ή τους θεσμούς, ανέφεραν και μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η σχέση ισχύει παντού. Σε όλες τις ηλικίες, πολιτισμούς και τύπους εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια πολιτισμική αξία, αλλά θεμελιώδες συστατικό της ανθρώπινης ευημερίας.

Εμπιστοσύνη δεν σημαίνει αφέλεια

Το να δείχνει εμπιστοσύνη κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι αδιάφορος ή αφελής, σημαίνει ότι παύει να ξοδεύει ενέργεια στη συνεχή καχυποψία. Απελευθερώνει έτσι χώρο για είναι παρών και να βλέπει τα θετικά γύρω του.

Όταν δεν περιμένουμε συνεχώς το χειρότερο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πιο εύκολα το καλό ή ακόμη και να το δημιουργήσουμε. Αυτή η αλλαγή οπτικής ανοίγει τον δρόμο για περισσότερη χαρά και πληρότητα.

Η ευτυχία καλλιεργεί περισσότερη εμπιστοσύνη

Όταν βιώνουμε ευημερία, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε ότι η ευημερία προβλέπει με τη σειρά της υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι που ένιωθαν πιο ευτυχισμένοι ήταν πιο πιθανό να εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους, τις κοινότητές τους ή ακόμη και τους θεσμούς.

Έτσι, η ευτυχία και η εμπιστοσύνη δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά τροφοδοτούν η μία την άλλη. Μαζί, δημιουργούν έναν κύκλο που ενισχύει τόσο την ψυχική ευημερία όσο και τη σύνδεση με τους άλλους.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Σύνταξη
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Ακρίβεια 04.11.25

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο