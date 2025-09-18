Έρευνα: Το Χάρβαρντ ανακάλυψε το μυστικό της ευτυχίας

Τελικά τι φέρνει την πολυπόθητη ευτυχία; Είναι ο πλούτος; Τα υλικά αγαθά; Μια προαγωγή; Η επιτυχία – προσωπική ή επαγγελματική; Σύμφωνα με τη μακροβιότερη επιστημονική μελέτη που έχει γίνει ποτέ για την ευτυχία, το κλειδί για μια πραγματικά καλή ζωή φαίνεται να είναι οι ποιοτικές σχέσεις.

Από το 1983, ερευνητές του Χάρβαρντ άρχισαν να παρακολουθούν τη ζωή 724 ανδρών – οι μισοί ήταν φοιτητές του Χάρβαρντ, οι άλλοι μισοί προέρχονταν από οικογένειες της εργατικής τάξης της Βοστώνης. Ο στόχος; Να ανακαλύψουν τι μας κάνει πραγματικά να ευημερούμε.

Με την πάροδο των ετών, η μελέτη επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει τους συντρόφους τους, τα παιδιά τους, ακόμη και τα εγγόνια τους. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σχεδόν 80 χρόνια μετά, αποτελώντας την μακροβιότερη μελέτη για την ενήλικη ζωή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Και τα ευρήματά της; Απροσδόκητα απλά.

Από τι καθορίζεται η ευτυχία;

Τι είναι λοιπόν, αυτό που μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους; Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, «οι καλές σχέσεις μας κρατούν πιο ευτυχισμένους και πιο υγιείς». Τα άτομα που ήταν πιο ικανοποιημένα από τις σχέσεις τους, που ένιωθαν συνδεδεμένα με τους ανθρώπους γύρω τους στην ηλικία των 50 ετών φάνηκαν να είναι τα πιο υγιή στην ηλικία των 80 ετών.

Σύμφωνα με την μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Integrative and Complementary Therapies:

Οι συμμετέχοντες με ισχυρές, υποστηρικτικές σχέσεις παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη, αρθρίτιδας και γνωστικής έκπτωσης.

Οι καλές σχέσεις φάνηκαν να λειτουργούν ως ρυθμιστές του στρες, ανακουφίζοντας την ένταση μετά από δύσκολες καταστάσεις.

Τα άτομα που ένιωθαν πιο συνδεδεμένα παρουσίασαν λιγότερες χρόνιες παθήσεις ενώ ορισμένοι έζησαν και περισσότερο.

Μικρές κινήσεις για μεγάλες σχέσεις

Αν αναρωτιέστε τι μπορείτε να κάνετε για να καλλιεργήσετε τις σχέσεις με τους ανθρώπους στην ζωή σας, δεν χρειάζεται να κάνετε υπερπροσπάθεια για να τα καταφέρετε:

Συναντηθείτε και αφήστε τα τηλέφωνα στην άκρη. Θα εκπλαγείτε από το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια συζήτηση χωρίς αντιπερισπασμούς κάθε 30 δευτερόλεπτα. Στείλτε σύντομα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να είναι γραπτά ούτε μακροσκελή. Στείλτε ένα φωνητικό μήνυμα σε κάποιον που αγαπάτε ενώ πηγαίνετε για ψώνια. Χαιρετήστε τον γείτονά σας. Οι μικρές στιγμές σύνδεσης μετράνε και συσσωρεύονται. Κάντε σχέδια που θα τηρήσετε. Αντί να λέτε «ας βρεθούμε σύντομα» για 15η φορά φέτος, σημειώστε μια ημερομηνία στο ημερολόγιό σας, που πράγματι θα μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο, ακόμα και εάν είναι λίγο. Μιλήστε με τους γύρω σας. Δεν είναι μόνο οι βαθιές σχέσεις που μας ωφελούν. Και οι μικρές στιγμές ζεστασιάς με έναν γείτονα, έναν περαστικό ή τον εργαζόμενο που σας εξυπηρετεί εξακολουθούν να μετράνε για την ευτυχία μας. Δοκιμάστε το offline. Ενώ η τεχνολογία μας φέρνει κοντά (για παράδειγμα video calls με τους αγαπημένους μας που είναι μακριά), θα μπορούσατε να δοκιμάσετε, είτε με τους φίλους σας είτε με την οικογένειά σας, να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί offline, για να συνδεθείτε βαθύτερα και να ισχυροποιήσετε τους δεσμούς σας.

* Πηγή: Vita