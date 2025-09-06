Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 09:01
Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος από θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης
Φαγητό και ευτυχία: Μια ξεχωριστή σχέση
Έρευνα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:40

Φαγητό και ευτυχία: Μια ξεχωριστή σχέση

Τι σχέση μπορεί να έχει το φαγητό και η ευτυχία; Μεγαλύτερη από όσο πιστεύεις, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Το να μοιράζεσαι ένα γεύμα με άλλους ανθρώπους είναι μια παγκόσμια κοινωνική τελετουργία που ενώνει οικογένειες, φίλους, συναδέλφους και κοινότητες. Και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αυτή η απλή συνήθεια έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για την ευεξία μας απ’ όσο φανταζόμασταν. Ερευνητές από την Οξφόρδη, το Harvard και το University College London ανέλυσαν δεδομένα από 150.000 ανθρώπους σε 142 χώρες κατά τα έτη 2022–2023. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όταν τρώμε με τους αγαπημένους μας αισθανόμαστε ευτυχία και περισσότερη ικανοποίηση από τη ζωή.

Ο «τυχερός» αριθμός: 13 γεύματα την εβδομάδα

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδανικός αριθμός είναι 13 γεύματα την εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν δύο την ημέρα, για να νιώθουμε στο μέγιστο τα οφέλη. Κάθε κοινό γεύμα, βέβαια, προσθέτει πόντους στην ευεξία μας. Όσο περισσότερο μοιραζόμαστε, τόσο πιο ευτυχισμένοι αισθανόμαστε.

Ακόμα και ένα κοινό γεύμα την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει την ευημερία των ανθρώπων. Όσοι τρώνε με άλλους δηλώνουν όχι μόνο πιο ευτυχισμένοι, αλλά και ότι απολαμβάνουν περισσότερο το φαγητό τους.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η σχέση ισχύει παντού: ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κουλτούρα, εισόδημα ή μορφωτικό επίπεδο. Οι ερευνητές μάλιστα διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των γευμάτων που μοιραζόμαστε είναι καλύτερος «προγνωστικός δείκτης» ευτυχίας ακόμη και από το εισόδημα ή την εργασία.

Η ευτυχία στο μενού

Δεν υπάρχει «συνταγή» για την ευτυχία, αλλά η διατροφή μπορεί να την ενισχύσει σημαντικά. Ορισμένα τρόφιμα όχι μόνο θρέφουν το σώμα, αλλά και βελτιώνουν τη διάθεση, ενισχύουν τη συγκέντρωση και μειώνουν το στρες.

1. Λιπαρά ψάρια για τον εγκέφαλο

Σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί: πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, που βοηθούν στη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών της διάθεσης, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη. Το αποτέλεσμα; Καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη συγκέντρωση.

2. Δημητριακά ολικής άλεσης για σταθερή ενέργεια

Κινόα, βρόμη, ψωμί ολικής άλεσης: παρέχουν αργούς υδατάνθρακες που σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και προλαμβάνουν τις ξαφνικές εναλλαγές διάθεσης.

3. Φρούτα και μούρα για αντιοξειδωτική προστασία

Μπλε μούρα, φράουλες, ακτινίδια: πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες που προστατεύουν τον εγκέφαλο από φλεγμονές και στρες, ενισχύοντας τη θετική διάθεση.

4. Λαχανικά για περισσότερη χαρά

Σπανάκι, μπρόκολο, καρότα: πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μαγνήσιο —όλα απαραίτητα για τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και την παραγωγή σεροτονίνης.

5. Ξηροί καρποί και σπόροι για μικρές «δώσεις» ευτυχίας

Αμύγδαλα, καρύδια, λιναρόσπορος: παρέχουν καλά λιπαρά, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση του άγχους και της κόπωσης.

6. Μαύρη σοκολάτα για λίγη γλυκιά χαρά

Η μικρή κατανάλωση μαύρης σοκολάτας διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών και σεροτονίνης, ανεβάζοντας τη διάθεση. Ιδανική σαν επιδόρπιο ή σνακ.

7. Το νερό ως «βασικό συστατικό»

Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Ακόμη και ελαφριά αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και ατονία.

* Πηγή: Vita

89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Πώς το "popcorn brain" μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε το δίλλημα της αναμέτρησης με τον Μητσοτάκη, απευθύνθηκε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, έκοψε τη όρεξη στο Μαξίμου για τοξική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ
Νίκη 06.09.25

Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ

Όταν ο Βιράτζ Ντάντα ξεκινήσει τη φοίτηση του στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), θα είναι ο πρώτος μη ομιλούντας φοιτητής με αυτισμό στην ιστορία του εμβληματικού πανεπιστημίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» – Σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό
Μετρό Θεσσαλονίκης 06.09.25 Upd: 10:40

Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Σακούλες με σπρέι για γκράφιτι σήμαναν συναγερμό

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας «απειλή»

Σύνταξη
Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»
Champions League 06.09.25

Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»

Αναφορά στον Ολυμπιακό και την επιστροφή του στα «αστέρια», όπως και τον «αρχιτέκτονα» αυτής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει η Μπαρτσελόνα στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την κλήρωσή της με τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League.

Σύνταξη
Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη
Διεθνής Αλληλεγγύη 06.09.25

Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη

Δρώμενα υποστήριξης την Κυριακή στην πρωτεύουσα του νησιού, απόπλους στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και ένωση με τον υπόλοιπο στόλο με προορισμό τη Γάζα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
Περιβάλλον 06.09.25

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Έχοντας φύγει από την Ελλάδα από επτά ετών, ο κ. Τσαμαδός, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες που μελετά το πολικό κλίμα ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στην Αρκτική

Σύνταξη
Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
Νέα δήλωση 06.09.25

Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται στο Ισραήλ για τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς, δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

