19.12.2025
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Ψάχνοντας την ευτυχία: Πέντε μαθήματα ζωής για να την ανακαλύψεις
19 Δεκεμβρίου 2025

Ψάχνοντας την ευτυχία: Πέντε μαθήματα ζωής για να την ανακαλύψεις

Όλοι αναζητούμε την ευτυχία - και αυτά τα μαθήματα ζωής ίσως μας φέρουν πιο κοντά της.

Σύνταξη
Είναι δύσκολο να είμαστε χαρούμενοι; Όχι όσο νομίζουμε. Η ευτυχία μπορεί να μας περιμένει κάπου… στη γωνία, αρκεί να εφαρμόσουμε από σήμερα κιόλας τους παρακάτω συνδυασμούς. Έτσι θα ανοίξουμε δρόμους για μία συνεχή προσωπική εξέλιξη και θα διατηρήσουμε τη χαρά μας ζωντανή ημέρα με την ημέρα. Τι να κάνετε;

1. Καλλιεργήστε την αυτοσυμπόνια

Καταγράψτε κάποια στοιχεία που εκτιμάτε στον εαυτό σας ή στιγμές για τις οποίες νιώθετε ευγνωμοσύνη. Ακόμα και μια φαινομενικά μικρή παρατήρηση μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα προάγοντας την αισιοδοξία σας.

Εστιάστε με συνείδηση στο παρόν και εξυπηρετήστε τις βαθύτερες ανάγκες σας. Κάντε ένα διάλειμμα με μουσική, μια σύντομη βόλτα στη φύση ή πέντε λεπτά stretching που διατηρούν ψηλά τα επίπεδα χαράς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε μικρή πράξη αυτοφροντίδας απελευθερώνει ενδορφίνες, τις ορμόνες της χαράς.

2. Ζήστε με αυθεντικότητα και η ευτυχία θα βρει τον δρόμο της

Εντοπίστε πότε καταπιέζετε συναισθήματα ή προσποιείστε για να ευχαριστήσετε τους άλλους. Εκφράστε με απλά λόγια πώς αισθάνεστε: «Νιώθω απογοήτευση όταν…» ή «Αυτό με ενθουσιάζει καθώς…».

Χαρίστε στον εαυτό σας ένα γνήσιο, ανεπιτήδευτο χαμόγελο! Η «facial feedback hypothesis» δείχνει πως το απλό χαμόγελο ενεργοποιεί νευρωνικές οδούς για θετικά συναισθήματα που μειώνουν το στρες.

3. Εξασκήστε την άνευ όρων αποδοχή

Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να κάνει λάθη. Φωνάξτε μέσα σας: «αξίζω καλοσύνη ακόμα και όταν αποτυγχάνω!». Σταματήστε για ένα λεπτό, εστιάστε στην αναπνοή και παρατηρήστε τι νιώθετε χωρίς κριτική.

4. Δημιουργήστε ουσιαστικές σχέσεις

Κάντε τη συνειδητή επιλογή να επικοινωνήσετε με κοντινά σας πρόσωπα όχι μόνο για γεγονότα, αλλά και για το πώς σας επηρέασαν συναισθηματικά. Σχεδιάστε να βγείτε για καφέ ή να πάτε για έναν περίπατο. Κάντε ειλικρινείς ερωτήσεις στους αγαπημένους σας κοιτώντας ο ένας τον άλλο στα μάτια.

Αφιερώστε 10-15 λεπτά σε έναν άνθρωπο ώστε να νιώσει σημαντικός, χωρίς περισπασμούς. Δεσμευθείτε να τον ακούσετε χωρίς να διακόψετε.

Η ενεργή ακρόαση σπάει το τείχος της απομόνωσης. Μια σύντομη, ειλικρινής συνομιλία και η σωματική σύνδεση (μια αγκαλιά ή ένα τρυφερό χάδι) ενεργοποιεί την έκκριση ωκυτοκίνης και εδραιώνει το αίσθημα χαράς και ασφάλειας.

5. Για να βρείτε την ευτυχία, βρείτε πρώτα την εσωτερική ισορροπία

Όταν νιώθετε δυσαρέσκεια, δώστε της όνομα (π.χ., «μοναξιά», «ανησυχία», «ζήλια») και γράψτε τη σε ένα χαρτί ή πείτε τη δυνατά. Χρησιμοποιήστε τη φόρμουλα: «Όταν συμβαίνει… νιώθω… και έχω ανάγκη…», ώστε να επικοινωνήσετε ξεκάθαρα τι σας δυσκολεύει και τι χρειάζεστε πραγματικά.

// Η Ιρίνα Ποπόβα είναι ψυχολόγος BSc, σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc – ψυχοθεραπεύτρια MSc, ECP, ενηλίκων, εφήβων, παιδιών, ομάδας, ζεύγους
* Πηγή: Vita

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
18.12.25
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
18.12.25
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
18.12.25
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
19.12.25
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
19.12.25
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
19.12.25
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
19.12.25
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
19.12.25
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
19.12.25
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
19.12.25
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
19.12.25
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
19.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
19.12.25
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
19.12.25
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
19.12.25
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
19.12.25
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
19.12.25
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
19.12.25
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
